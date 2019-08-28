На Первом канале России покажут как в Баку прошел масштабный фестиваль "ЖАРА" (ВИДЕО)

28 августа 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России продолжает трансляцию международного фестиваля "ЖАРА 2019", состоявшегося недавно в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Четвертая трансляция фестиваля на российском телеканале состоится в пятницу, 30 августа, в 21.30 по московскому времени. Напомним, что первая трансляция была представлена на российском телеканале девятого августа, а вторая – 16-го, третью телетрансляцию фестиваля зрители увидели 23 августа.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Так, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", а 27 июля стало днем хитов "нулевых". В свою очередь, 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по второе августа 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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