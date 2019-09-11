Команда "Как по маслу" выпустила свой антивлог (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первые выступления команды "Как по маслу" в Украине и Израиле вызвали большой интерес в социальных сетях и СМИ. Множество репостов и отзывов на различных страницах показали, что в Азербайджане появилась самобытная команда, которая по настоящему может представлять страну на международной юмористической арене, сообщает Trend Life.

Капитан команды, руководитель Лиги смеха Азербайджана Джавид Шахбазбеков прокомментировал предстоящие выступление и появления антивлога.

"Мы активно готовимся к осенним играм, у команды боевой настрой. Многие положительно оценили наш труд, мы постараемся соответствовать ожиданиям наших телезрителей. Мы все ещё на стадии учебы, работаем с лучшими редакторами в самом лучшем шоу среди стран СНГ. Для нас очень важно каждый день соответствовать уровню и не жить прошлыми успехами. Что касается появления антивлога, мы знаем много молодых людей из Азербайджана, которые хотят в дальнейшем играть за границей также, как и наша команда. Поэтому мы снимаем влог о закулисной жизни команды - это и весело, и сложно одновременно. Я думаю, всем занимательно посмотреть, как это бывает - перелёты, аэропорты, повседневная жизнь команды", - сказал Джавид Шахбазбеков.

Команда готовится к полуфиналу Израильской лиги, запланированы авторские сборы, также приглашены на один из самых престижных кубков Лиги смеха "Зимний Кубок" украинского телеканала 1+1.

""Зимний кубок" является очередным большим испытанием для нашей команды. У нас произошли изменения в составе, которые должны привести к улучшению системности построения сильной и стабильной команды! Мы надеемся достойно представить Азербайджан! Лига смеха станет любимой игрой молодежи любящий юмор!", - добавил Джавид Шахбазбеков и выразил признательность за всестороннюю поддержку торговой марки Final.

(Автор: Вугар Иманов)

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