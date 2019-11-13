Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)

13 ноября 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известная белорусская певица c азербайджанскими корнями Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Трек “Разбитому сердцу” был презентован в мае 2019 года. Автором музыки выступила сама певица, слова написаны в соавторстве с Ольгой Туник, автором аранжировки стал Илья Поляков.

Поддержать Гюнешь вы можете, проголосовав за её песню на сайте телеканала по ссылке: https://ont.by/programs/song_of_the_year

№54 Гюнешь – Разбитому сердцу

Список претендентов на участие в главном музыкальном событии года Республики Беларусь, формируется по результатам голосования зрителей телеканала ОНТ в программе «Хит на завтрак», популярности песен у радиослушателей и пользователей Интернет.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
  • Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
  • Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
  • Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
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