Аганатиг, или Международный день таксиста в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 марта отмечается Международный день таксиста, сообщает Trend Life. Это отличная причина поздравить работников, занятых в этой сфере. Сложно найти человека, не пользовавшегося данной услугой. Между тем эта профессия совсем не так проста, как может показаться, и эти люди действительно заслуживают внимания и уважения.

А появился этот день в 1907 году. Именно тогда, 22 марта, на улицах Лондона появились автомобили, оборудованные счётчиками, рассчитывающими сумму за проезд на определённое расстояние. Лондонские извозчики назвали счетчик "таксиметр" - от французского "такс" ("плата"), и греческого "метрон" ("измерение"). С тех по индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков - таксистами.

Первые автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А желтый станет классическим цветом такси для всего мира.

Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

А когда в Азербайджане появились первые такси? Дореволюционная история автомобильного транспорта в Азербайджане тесно связана с историей нефтяной промышленности, которая развивалась ускоренными темпами с 70-х годов XIX века. Это и способствовало ввозу автомобилей в Азербайджан.

Из письменных воспоминаний Мир Гасана Мовсумова (считается одним из первых азербайджанских водителей, водительское удостоверение за номером 001640 получил 22 мая 1912 года) следует, что первый автомобиль в Баку доставил в 1908 году владелец нефтепромыслов Зубалов. Это был легковой автомобиль французской марки Bersele. А самым первым водителем - азербайджанцем стал Мустафа Алиев, который получил водительское удостоверение в 1911 году.

Первый в Баку гараж построил в 1908-1909 годы француз Генрих Шарпантье. Гараж был рассчитан на два автомобиля. До 1912 года в Азербайджане автомобили не имели номеров. 30 января 1912 года Бакинская городская управа разослала автовладельцам письмо с требованием выплатить в городскую кассу пошлину и получить для своих автомобилей номера. 23 июля 1914 года Бакинская дума составила список, согласно которому в городе было 148 автомобилей, которые принадлежали различным компаниям и частным лицам. В те годы в Баку были открыты представительства стран с развитой автомобильной промышленностью, среди которых были немецкие, французские и американские компании. В 1914 году в Азербайджане было 1304 автомобиля. Был даже создан российский автомобильный завод "Руссо-балт", который в 1915 году закрылся в связи с началом Первой мировой войны. В 1917 году в Азербайджане имелся 101 автомобиль. В 1917 году был создан Союз шоферов – профсоюз работников автомобильного транспорта. Союз был настолько влиятелен, что даже городская дума вынуждена была обращаться к нему за разрешением, когда нужно было водителям автомобилей работать больше 8 часов. В 1917 году именно Союз шоферов проводил экзамены для водителей и по, некоторым историческим данным, в Баку появились первые такси для частных лиц. Естественно, это было очень дорогое удовольствие.

В Азербайджане сегодня действует множество служб такси. А самым колоритным образом в народе считается образ Аганатига – бакинского таксиста, созданного на сцене Театра КВН "Планета Парни из Баку" заслуженным артистом Джабиром Имановым. В 2017 году заслуженным артистом Таиром Имановым был даже снят комедийный фильм "Аганатиг", посвященный этому персонажу. А народный артист Эйюб Ягубов посвятил этому колоритному образу композицию на слова и музыку Эльчина Иманова, ставшего музыкальным треком этого фильма.

(Автор: Вугар Иманов)