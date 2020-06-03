Самые необычные велосипеды (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Велосипеды уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Это удобное средство для занятий спортом, передвижения по городу или на отдыхе. В мире существуют и велосипеды, непривычные взору простого обывателя, поэтому Trend Life предлагает посмотреть список самых необычных из них.

Велосипед из дерева

Новое – хорошо забытое старое. Первые в мире велосипеды создавали из дерева, затем его заменили на металл и пластик. Однажды японскому дизайнеру Йохиро Ошиме пришла идея вернуться к истокам. Он создал велосипед, полностью изготовленный из древесины.

Велосипед-рюкзак

Изобретение принадлежит немецкой компании Bergmönch. А что, вполне практично – надоело ходить пешком, достаем из рюкзака велосипед.

Противоугонный велосипед

Очень часто владельцы велосипедов становятся жертвами воришек. Чтобы ваш двухколесный друг не попал в плохие руки Кевин Скотт из Великобритании предложил вместо замка использовать сам велосипед. Сгибаем его пополам вокруг столба, закрываем защелку - и наше богатство надежно защищено.

Электрический ретро-велосипед

Польская компания разработала электрический ретро-велосипед под названием V1. Его отличает оригинальный дизайн 30-х годов и вполне современная "начинка".

Велосипед для родителей

Коляска-велосипед Taga bike - это уникальное изобретение для спортивных мам и пап! Родителю - фитнес, ребенку - прогулки на свежем воздухе.

"Солнечный" велосипед

Сотрудники голландской компании Solar Application Lab разработали "солнечный" велосипед со встроенными в колеса фотоэлементами. Сама по себе идея использовать солнечную энергию для движения электровелосипеда не является инновационной, однако здесь разработчики расположили солнечные панели непосредственно в диске переднего колеса.

Велосипед-самокат

Гибрид велосипеда и самоката. В модели Pibal имеются специальные протекторы для обода, покрышки жёлтого цвета, автоматическая двухступенчатая система, комфортабельное сиденье и руль. Кроме того, предусмотрено удобное место для ног, чтобы передвигаться в режиме "самоката".

Трехколесный вездеход

Фирма Rungu выпустила супер-версию фэтбайка: на трех колесах, с электромотором и педальным ассистентом. Он двигается на супер-широких мягких шинах. Такая резина не дает велосипеду "закапываться" в мягкий грунт, песок или снег.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)