Бакинское лето на карантине – когда спасает только творчество (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Вот и наступило лето, солнце начало припекать, так и хочется на природу в регионы страны, на берег моря, искупаться в Каспии... Но пандемия коронавируса пока нарушает все планы по отдыху, оставляя лишь надежды и мечты. А ведь так хочется скорейшего избавления от этой напасти, в затягивании которой виновны сами люди, не соблюдающие режим карантина. Обращаемся к ним – разве не стремитесь летом интересно провести время, а не сидеть по домам в душных городских квартирах и жаловаться на жизнь, разве не желаете вернуться к нормальной жизни, разве не хотите, чтобы сами и ваши родные были живы и здоровы. Тогда почему все время нарушаете карантин своим неверием и лживой бравадой: почему из-за вас должны страдать другие люди, оставаясь в жестких тисках карантина. Может, пора одуматься? Бакинское лето на карантине и пока спасает только творчество.

По берегу вечернего Каспия решил прогуляться солист группы "Тин ушаглары" Садраддин Джафаров, представив авторскую композицию Əfsanə ("Легенда"). С берега Каспия он попал в иной мир…

О другом мире также задумался молодой певец Руфат Асадов, который исполнил кавер-версию хита Darıxmışam ("Соскучился") народной артистки Зульфии Ханбабаевой в синтезе с хитом Самиры Аллахверди Qayıtdı xəyallar ("Вернулись мечты"). Реально все соскучились по близкому прошлому и мечтаем о нем же…

Заслуженный артист, певец и скрипач Салим Аббасов вместе с другом и пианистом Анар Аббасовым решил экспромтом представить композицию заслуженного артиста Балоглана Ашрафова Nədəndir? ("От чего?"). Действительно, от чего нам эта пандемия?

А народный артист Фаик Агаев вообще решил вернуться на 30 лет назад и вспомнил исполнение хита Эльдара Мансурова Ola bilməz ("Не может быть"), после которой он стал набирать популярность. Все может быть в этом мире и поэтому очень надеемся на скорейшее избавление от коронавируса.

(Автор: Вугар Иманов)