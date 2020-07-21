Оазис в центре Баку - под открытым небом у озера с синеватой чистой водой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life материал об одном из современных парков Баку - Деде Горгуд, который был торжественно открыт 13 декабря 2013 года на территории Наримановского района. Этот уголок отдыха является одним из самых крупных парков столицы, и стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы.

Вокруг парка постоянно кипит автодвижение, но, попадая сюда, человек оказывается в своеобразном оазисе. Парк Деде Горгуда одновременно является площадкой для демонстрации под открытым небом древней истории и культуры Азербайджана. В центре установлен памятник "Китаби-Деде Горгуд", автором которого является заслуженный художник Азербайджана, скульптор Герюш Бабаев. Памятник изображен в виде книги, хранящей в себе древнейший дастан устной азербайджанской литературы, возраст которого более 1300 лет. "Китаби-Деде Горгуд" является грандиозным памятником искусства, отражающим историческое прошлое азербайджанского народа. В произведении отражены патриотизм, героизм, мудрость, историческое прошлое азербайджанского народа, дальновидность, духовные ценности, обычаи и традиции огузских тюрков, азербайджанские топонимы. Дастан является незаменимым источником для изучения древних тонкостей нашего языка, исторических событий и личностей, культуры нашего народа.

Особое внимание привлекает оригинальной формы водоем – искусственное живописное озеро с синеватой чистой водой. Создание озера площадью три гектара и в целом его инженерное решение были спроектированы зарубежными специалистами, применены самые последние достижения в этой области. Посетители парка смогут кататься на специальных лодках. Для этого сооружены два причала. Над маленьким заливом построены мосты для прогулок. Для озера, общее водоизмещение которого составляет почти 25 тысяч кубометров, дополнительно сооружен подземный резервный бассейн водоизмещением 1200 кубометров.

В парке также создан чудесный водопад, у подножья которого раскинулся небольшой залив, где прямо в воде высажены водяные растения. Этот рукотворный уголок природы облюбовали птицы, а падающая вода помогает людям отдохнуть душой. Весь парк выложен мрамором и по всему периметру территории в шесть гектаров расположены высокие и многолетние сосны, парк богат зелеными лужайками и пышным газоном, здесь абсолютный порядок и чистота. Вдоль берега искусственного озера расположены скамейки и оригинальные фонари. Это место стало не только местом отдыха, но и романтических прогулок молодежи, активного отдыха на роликах, скейтборде и велосипеде.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)