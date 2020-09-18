Американский миллиардер слушает "Баяты Шираз", свадебный "Вагзалы" для иноземных существ ...

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки, сообщает Trend Life. Этот праздник музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев старший (1885-1937).

Интересно, что национальная классическая музыка находит свое отражение в книгах известного писателя-фантаста Александра Хакимова.

"Я люблю национальную музыку, люблю ее не только слушать, но и пропагандировать. И поскольку я писатель-фантаст – азербайджанская музыка не раз звучала на страницах моих книг", - говорит писатель.

Например, в фантастической повести "Tertium Non Datur (Джава)" описывается Баку будущего, где главный герой – отставной азербайджанский астронавт Джаваншир Халилов. В ней есть такой эпизод.

"Внутри раковины сидела хрупкая миловидная девушка лет восемнадцати-девятнадцати в узком черном платье. У неё было длинное лицо, тёмные волосы, подстриженные "под пажа" и тонкие нервные пальцы. Она играла на кяманче. Уперев инструмент в колено, она водила смычком по струнам; пальцы левой её руки скользили по ладам грифа. Играя, девушка слегка раскачивалась из стороны в сторону и плавно поводила головой влево-вправо, находясь во власти исполняемой музыки. Глаза её были полузакрыты. А музыка, усиленная динамиками, звучала над улицами, над автострадами, над машинами, над людьми, она летала среди стоэтажных небоскребов, как ветер в горных ущельях…

Джава застыл, как вкопанный, на самом солнцепеке, продолжая держать руки за спиной. Мелодия была волшебной, исполнение – мастерским. Почти в самом сердце мегаполиса звучала древняя восточная мелодия, похожая на плач, на смех, на признание в любви, на откровение, на саму жизнь со всеми ее радостями и горестями…"

А в произведении "Человек, который хотел видеть конец света" говорится о том, что американский миллиардер Лайонел Бертон купил себе право стать первым в истории хронотуристом; в специальной капсуле "Янус-А" он отправляется на 18 веков вперед. Прыжок во Времени проходит успешно; миллиардер высаживается на Землю отдаленного будущего…

"Воздух действительно годился для дыхания, хотя и был заметно разреженным и слегка затхлым. Снова закружилась голова, в ушах слабо зазвенело – совсем как в Гималаях, где Бертону довелось бывать. Постояв немного, чтобы пообвыкнуть, он двинулся вперёд, оставляя на почве рубчатые следы. "Совсем как на Луне", - подумал он. Хронотурист дотронулся до плоского аппаратика на поясе. Это был аудиоплеер с коллекционными записями (Бертон с юных лет собирал восточную музыку). В течение нескольких секунд компьютер шарил в памяти плейера, выбирая запись; поиск был стохастическим, случайным, и никто на свете не смог бы угадать, что именно сейчас зазвучит. Потом из крошечных динамиков, укрепленных на вороте скафандра, забренчал тар, выводя печальную мелодию. Это был азербайджанский мугам "Баяты Шираз"".

В произведении "Синий свет на самом краю мира" говорится о том, что в будущем человечество находится в ожидании близкого Контакта с представителями внеземного Разума. С этой целью подготовлено несколько сотен землян разных возрастов, пола и национальностей, которых называют "Контактерами". Контактеры распределены по Солнечной Системе. На Плутоне оказывается Анар Азизов – бывший музыкант, бросивший консерваторию и ушедший в ксенопсихологи. Во время контакта с иноземными существами он начинает играет на национальной дудочке-тутек.

"Несколько секунд я раздумывал, что же сыграть для первого Контакта, и вдруг неожиданно для себя тихонько заиграл "Вагзалы" – старинную народную мелодию, под которую у нас испокон веков провожают невесту из отчего дома. Первое время я играл, не сводя глаз с обоих гостей из Космоса. Все пытался определить, какие эмоции вызывает у них музыка, положительные или отрицательные, или же не вызывает вообще никаких. Понять было ну абсолютно невозможно: что я знал о вазомоторике совершенно нечеловекоподобных существ, явившихся черт-те откуда? Но постепенно я разошелся и весь, без остатка, отдался музыке. Здесь, в загадочном Тоннеле, за сорок астрономических единиц от Земли, я играл один, без поддержки зурны и балабана; пальцы в толстых перчатках слушались плохо, акустика оставляла желать много лучшего, да и волновался я изрядно; но все равно выходило, как мне казалось, неплохо. На мгновение я взглянул на происходящее как бы со стороны. На отдаленной ледяной планете стоят лицом к лицу человек с Земли и диковинные существа из глубин Вселенной…"

(Автор: Вугар Иманов)