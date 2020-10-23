Русские и азербайджанцы показали уродливое лицо армянского фашизма в карикатурах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life карикатуры на тему "Уродливое лицо армянского фашизма", представленные Объединением карикатуристов Азербайджана.

Авторы работ – Байрам Гаджизаде, Керим Керимов, Виктор Татаринцев, Всеволод Терняев, Эльман Мирзоев, Тофиг Мамедов, Сейран Джафарли, Явер Асадов и Хафиз Яхъяев.

С 27 сентября в результате обстрелов баллистическими ракетами ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 63 и ранены 298 мирных жителей. Кроме того, в непригодное состояние пришли 398 гражданских объекта, 90 многоэтажных жилых зданий и 2 156 частных домов.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение земель страны от армянских оккупантов продолжается.

(Автор: Вугар Иманов Релактор: Наталья Кочнева)