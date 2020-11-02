Победа Балаша Касумова, еще одна "Хрустальная сова" в копилку Эльмана Талыбова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире Первого канала (Россия) состоялась финальная игра осенней серии игр телевизионного интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", сообщает Trend Life.

В финальной игре осенней серии "Что? Где? Когда?" против телезрителей выступила команда азербайджанского знатока Балаша Касумова. В состав команды вошли Михаил Скипский, Елизавета Овдеенко, Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Эльман Талыбов.

Команда Касумова одержала победу в финальной игре осенней серии "Что? Где? Когда?" со счетом 6:5 в пользу знатоков.

Лучшим игроком осенней серии стал Эльман Талыбов, которому вновь была вручена "Хрустальная сова". Отметим, что свою первую "Хрустальную сову" Талыбов получил в апреле 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)