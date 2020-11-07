Очень трогательный жест! Бразильский мальчик перед сном молится за азербайджанский народ и солдат (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Несколько дней назад в посольство Азербайджана в Бразилии поступило письмо от 10-летнего мальчика по имени Марлон из штате Сан-Паулу, адресованное азербайджанским солдатам. К письму ребенок приложил 30 реалов (6 долларов США), которые сэкономил от покупки сладостей и пожелал, чтобы на эти деньги нашим солдатам купили сладости. Вместе со сладостями это послание в рамках проекта «Письмо солдату» было передано азербайджанским солдатам на передовой, сообщает Trend Life.

В письме, которое сопровождается рисунком с флагом Азербайджана и надписью Карабах, мальчик приветствует наших солдат, желая им защитить каждого человека и добро. Мать ребенка добавляет, что эти маленькие средства были отправлены с любовью, а Марлон перед сном молится за азербайджанский народ и солдат. «Посылаем вам вместе с письмом нашу любовь, уважение и почтение» - такими словами завершается письмо.

Азербайджанские солдаты отметили, что очень приятно получить такое прекрасное посланое от бразильского мальчика. «Мы хотим, чтобы дети не знали и не видели войны. Но мы гордимся тем, что участвуем в этой войне за свободу наших земель от армянских оккупантов. Мы ждали этого очень долго, почти 30 лет», сказали солдаты, выразив уверенность в скором освобождении Карабаха от оккупации, после чего обязательно пригласят Марлона в гости.

(Автор: Вугар Иманов)