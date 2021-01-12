История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО)

Интересное 12 января 2021 16:41 (UTC+04:00)
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шуша – сердце и душа каждого азербайджанца, колыбель национальной музыки и поэзии, которая была освобождена 8 ноября после более 28-летней армянской оккупации. Жизнь в этот город постепенно возвращается, но, к огромному сожалению, сотни его исторических памятников были осквернены и разрушены, в том числе мечети. Враг не остановился даже перед памятью таких корифеев азербайджанской музыки и литературы, как Узеир Гаджибейли, Бюльбюль и Натаван. Нашим государством будет сделано все для восстановления и возращения прежнего облика города Шуша, который объявлен культурной столицей Азербайджана. О Шуше можно говорить и писать много. В этом материале мы расскажем читателям Trend Life об одной из особенностей города, которые сформировали Шушу – о 17 мехелле (кварталы).

Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693-1763). В то время она представляла собой крепость "Панахабад" на высоте в 1368 метров, названную в честь правителя и построенную для защиты Карабахского ханства. Это название было высечено на монетах, прозванных в народе "панахабади". Позже город стали называть Гала (Крепость), Шуша Галасы (крепость Шуша) и, наконец, просто Шуша. Это была неприступная крепость в живописнейшем месте Карабаха, окруженном крутыми скалами с трех сторон. Известна точная дата закладки фундамента неприступного бастиона – 1750 год. По распоряжению Панах-хана из Тебриза, Ардебиля и других городов были приглашены известные мастера, которые выстроили новые здания и дворец для хана. Северная и восточная части крепости были окружены стенами. Крепость имела двое ворот, которые назывались "Иреван" и "Гянджа". По утрам ворота открывались, а вечером после захода солнца закрывались, и в город уже никого не пускали. В 1755 году Шуша стала столицей Карабахского ханства. К 1795 году здесь проживало более 10 тысяч человек.

Большую роль в градостроительстве сыграл визирь правителя, классик национальной литературы, поэт Молла Панах Вагиф (1717-1797), который непосредственно принимал участие в строительстве многих объектов в Шуше, был руководителем всех работ, связанных как с личными постройками хана и его детей, так и с возведением городской стены, Ханского дворца, жилых зданий и крепостных стен.

Ведущий специалист по архитектуре Шуши, художник и архитектор Эльтуран Авалов выделяет три этапа строительства города. Первый этап он относит ко времени закладки Шуши, когда возводятся крепостные стены и замки, начата застройка нижней части восточного участка и формирование Ашагы мехелле - Нижних кварталов. Второй этап - период правления Ибрагим Халил-хана (1762-1806), когда застраивается верхняя часть восточного участка и формируется Юхары мехелле - Верхние кварталы. И, наконец, третий этап, связанный с интенсивным развитием города, с 1805 года, приведший к застройке его западной верхней части.

Историк и визирь Мирза Вели Бахарлы (1725-1795) в своих работах пишет, что заселение Шуши началось с квартала Чухур мехелле, расположенного в нижней части восточного участка. Массовая застройка Шуши началась при сыне Панах Али-хана Ибрагим Халил-хане (1732-1806), в годы правления которого Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств. Разные по величине и различающиеся связанной с рельефом местности конфигурацией, мехелле были заселены представителями одного рода, определенными землячествами либо представителями близких профессий.

На период 17-18 веков приходится пик расцвета и могущества Карабахского ханства, именно тогда были построены лучшие архитектурные здания города. В тот момент Шуша была разделена на 17 мехелле-кварталов. Из них 9 Нижних кварталов (Ашагы мехелле): Гурдлар, Сейидли, Гуйулут, Чухур, Дёрдлер гурду, Гаджи Юсифли, Дёрд чинар, Чёл гала и Джульфалар. И 8 Верхних кварталов (Юхары мехелле): Мердинли, Саатлы, Кечерли, Мамайы, Ходжи Мирджанлы, Демирчилер, Хамам габагы и Тезе мехелле.

Каждый квартал (мехелле) имел свой общественный центр с площадью, на которой размещались мечети (Ашагы Гевхар Ага, Юхары Гевхар, Малыбейли Ага, Гайбалы, Шырлан и т.д.), при ней, или отдельно, школа (мектеб) или университет (медресе), баня, торговый центр и родник (Мейдан, Иса, Сахсы, Шор, Сякили, Шуша-Овдан, Хан гызы Натаван и т.д.). Жители гордо называли себя галалы (крепостной).

Из книги ученого, физика, лауреата Госпремии, действительного члена НАНА, заслуженного деятеля науки, академика Чингиза Каджара "Старая Шуша": "Часть кварталов названа по имени землячеств - Гурдлар, Сейидли, другая часть - по месту расположения в городе - Чёл гала (У крепости), Хамам габагы (У бани, имеется ввиду баня Абдул Самед Бека - одна из первых в Шуше) и рельефу местности - Чухур (Яма). В квартале Демирчи (Кузнечный) жили потомственные кузнецы из одноименного тюркского племени. Квартал Гуюлуг (Колодезный) выделялся обилием колодцев. Квартал Саатлы получил название по названию роду Саатлы. Семнадцать семей из этого рода переселились сюда вместе с поэтом Молла Панах Вагифом. Здесь он основал школу, в которой преподавал".

Через некоторые из этих кварталов проходила центральная улица, которая начиналась у главных ворот и шла через весь город. Она и примыкающие к ней ведущие улицы со временем превратились в торговые центры, среди которых особо выделялись: Шейтан базар, Раста базар, Ашагы базар и Караван-сараи. Дома в старой Шуше были в основном усадебного типа. Все они имели фруктовые сады и были обнесены каменными заборами. На перекрестках улиц углы заборов или домов для удобства пешеходов и транспорта на уровне первого этажа были со срезами из тесаного камня. Тротуары были покрыты крупными прямоугольными каменными плитами. Улицы вымощены булыжником. Улицы были живописно извилисты, с крутыми подъемами и спусками, часто меняющейся шириной и множеством тупиков. В те годы Шуша была одним из немногих городов Азербайджана, где функционировала канализация. Освещение улиц Шуши осуществлялось нефтяными светильниками. К концу XIX века в Шуше было около 30 таких светильников.

Фото из книги Чингиза Каджара "Старая Шуша" и из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Image
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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