Disney создаст сериал по мотивам фильма "Черная пантера"

Американская корпорация The Walt Disney Company продлила на пять лет соглашение с режиссером фильма "Черная пантера" (Black Panther) Райаном Куглером, об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС со ссылкой на Deadline.

Новая сделка помимо сиквела фильма предусматривает создание сериала по мотивам истории о скрытой в Африке территории Ваканды.

Первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в 2018 году. Фантастический фильм завоевал четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена "Оскара" в трех номинациях.