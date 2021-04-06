Вкуснятина на карантине. Азербайджанский кулинар оценивает блюда народов мира в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) Илькин Акберзаде представляет страну в составе жюри на Expo Culinaire 2021, организованном Emirates Culinary Guild при содействии Всемирной ассоциации шеф-поваров (World Association of Chefs' Societies) в Дубае с 4 по 8 апреля. Об этом сообщил Trend Life сам Акберзаде.

"Участники различных соревнований не соревнуются друг с другом напрямую, а скорее стремятся достичь совершенства в своем искусстве. Каждое из их творений оценивается жюри в соответствии с международными критериями. Expo Culinaire - это визуальная феерия кулинарных шедевров и практических кулинарных демонстраций, презентация гастрономических шедевров", - сказал Илькин Акберзаде.

В Expo Culinaire 2021 принимают участие представители Великобритании, Германии, Египта, Пакистана, Сирии, ЮАР, Вьетнама, Индонезии, Иордании, Шри-Ланки, Индии, Китая, Филиппин, Малайзии и других стран. Блюда оцениваются по дизайну, вкусовым качествам и соответствию ингредиентов, форме подачи. В связи с пандемией ряд мероприятий – мастер-классы, выставки, конкурсы для шеф-поваров, кулинаров, пекарей, кондитеров и т.д. проходят в виртуальном формате.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)