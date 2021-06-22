Азербайджанским маслом украинскую кашу не испортишь... С юмором налегке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по маслу" вошла в список 25 команд второго утра 8-го сезона Украинской Лиги Смеха (укр. Ліга Сміху), сообщил Trend Life руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков.

"На протяжении последних трех лет "Как по маслу" – единственный юмористический коллектив, который представляет Азербайджан на международной арене. Для нас это большая мотивация, так как мы понимаем, какая ответственность лежит на наших плечах. Команда усилилась, переформировалась и в новый сезон идёт с новыми надеждами. Отрадно, что сохранился прежний костяк команды во главе с Самандаром Рзаевым, Валехом Даяновым и Эмилем Даливаловым. Команду усилил опытный автор и актёр Театра КВН "Планета Парни из Баку" Алекбер Алиев, а также искрометный блогер и тик-токер Марк Ким. Мы получаем большое удовольствие от того, что делаем, мы живем игрой!" – отметил Джавид Шахбазбеков и выразил благодарность за поддержку Azersun Holding и Главному управлению культуры города Баку.

Напомним, что в 2019 году команда "Как по маслу" впервые приняла участие в Ліга Сміху, вышла во второй тур, получила Кубок за лучший номер " Ліга Сміху – 2019", а затем стала победителем Израильской Лиги Смеха. Самандар Рзаев в составе Сборной шоу-бизнеса стал обладателем Кубка Президента Украины, учрежденного Украинской Ліга Сміху. В январе 2020 года команда вышла во второй тур и приняла участие в гала-вечере. Ліга Сміху представлена в телеэфире самого рейтингового канала Украины 1+1.

(Автор: Вугар Иманов)