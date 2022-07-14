Неделя кэшбэка в CinemaPlus

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 13 по 19 июля пройдет акция – Неделя кэшбэка.

Capital Bank для пользователей Birbank и BirKart предоставляет уникальную возможность отдыхать в кинотеатре и получать 30-процентный кэшбэк.

Покупая билеты в кино и продукцию в экпресс-баре, владельцы дебетовых карт VISA и такситных карт от Birbank смогут воспользоваться данной услугой.

Минимальная сумма транзакции в рамках банковской операции не установлена. Максимальный кэшбэк, который клиент может заработать в рамках кампании, составляет 100 манатов.