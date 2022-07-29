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Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)

Интересное Материалы 29 июля 2022 17:59 (UTC +04:00)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Известный латвийский кикбоксер азербайджанского происхождения, чемпион мира и Европы среди профессионалов, сильнейший кикбоксер Прибалтики Заур Джавадов сыграл свадьбу, сообщает Trend Life со ссылкой на латвийские СМИ.

Избранницей 35-летнего Заура стала 26-летняя фитнес-тренер Ноа Немцева, которая родилась в Израиле, а позже с семьей перебралась в Латвию. Для обоих молодоженов это первый брак. На свадьбу они пригласили около 60 гостей, среди которых были известные спортсмены.

"Я - азербайджанец по происхождению, уважаю свои корни и традиции, но мы решили не устраивать традиционную азербайджанскую свадьбу на 150-200 человек. Мы организовали азербайджанскую свадьбу с европейским акцентом", - рассказал Заур Джавадов.

Год назад их познакомил общий друг, бывший боец ММА Амиран Кавтарадзе, который стал свидетелем на свадьбе. Прошлой осенью пара ездила в Дубай, где Заур и сделал предложение Ноа. Свой медовый месяц молодожены планируют провести, путешествуя по Латвии и ночуя в палатке.

Заур Джавадов родился в латвийском городе Вангажи, затем его семья переехала в Ригу. С детских лет занимался восточными единоборствами. Является пятикратным чемпионом Латвии. С 18 лет многократно становился чемпионом Латвии и стран Балтии по К-1 для любителей. В профессиональном кикбоксинге с 2005 года, становился победителем различных международных чемпионатов и турниров по K-1. В 2017 году благодаря победной серии из нокаутов Заур получил прозвище "Латвийский Ниндзя". Также успешно участвовал в соревнованиях по тайскому боксу.

Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)
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