Сильнейший кикбоксер Прибалтики сыграл азербайджанскую свадьбу, женившись на израильтянке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный латвийский кикбоксер азербайджанского происхождения, чемпион мира и Европы среди профессионалов, сильнейший кикбоксер Прибалтики Заур Джавадов сыграл свадьбу, сообщает Trend Life со ссылкой на латвийские СМИ.

Избранницей 35-летнего Заура стала 26-летняя фитнес-тренер Ноа Немцева, которая родилась в Израиле, а позже с семьей перебралась в Латвию. Для обоих молодоженов это первый брак. На свадьбу они пригласили около 60 гостей, среди которых были известные спортсмены.

"Я - азербайджанец по происхождению, уважаю свои корни и традиции, но мы решили не устраивать традиционную азербайджанскую свадьбу на 150-200 человек. Мы организовали азербайджанскую свадьбу с европейским акцентом", - рассказал Заур Джавадов.

Год назад их познакомил общий друг, бывший боец ММА Амиран Кавтарадзе, который стал свидетелем на свадьбе. Прошлой осенью пара ездила в Дубай, где Заур и сделал предложение Ноа. Свой медовый месяц молодожены планируют провести, путешествуя по Латвии и ночуя в палатке.

Заур Джавадов родился в латвийском городе Вангажи, затем его семья переехала в Ригу. С детских лет занимался восточными единоборствами. Является пятикратным чемпионом Латвии. С 18 лет многократно становился чемпионом Латвии и стран Балтии по К-1 для любителей. В профессиональном кикбоксинге с 2005 года, становился победителем различных международных чемпионатов и турниров по K-1. В 2017 году благодаря победной серии из нокаутов Заур получил прозвище "Латвийский Ниндзя". Также успешно участвовал в соревнованиях по тайскому боксу.