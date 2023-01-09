Кто попал в свадебную ловушку в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema прошел гала-вечер посвященный премьерному показу комедийного фильма Фаига Нагиев "Toy tələsi" (Свадебная ловушка), сообщает Trend Life. Перед премьерой творческий коллектив прошел по красной дорожке и ответил на вопросы журналистов. Гостям была представлена концертная программа с участием молодых исполнителей Rəvan-а и Орхана Джаббарова.

"Основная сюжетная линия художественного фильма начинается с того, что режиссер не может за 6 месяцев попасть на прием к состоятельному бизнесмену по поводу съемок фильма. В фильме также есть фальшивое сватовство и свадьба, а также поучительные моменты, которые вызовут интерес у зрителей." - рассказал Trend Life автор проекта и режиссер Фаиг Нагиев.

Автор сценария – Егяна Керимзаде, оператор – Савалан Гамидли, звукорежиссер - Ниджат Джабраилов, продюсер – Гюльнара Мамедова, композитор – Севиндж Тофиггызы, аранжировщик – Фарахим Садыг, звукорежиссер – Мурад Кримзаде, гример – Саадат Джалили, монтаж- Шамо Нагиев. В ролях – Ровшан Рахманоглу, Намиг Алиоглу, Вагиф Керимов, Расмия Нурмамедова, Самира Аббасова, Мехман Ибадов и другие.

Фильм будет демонстрироваться в сети кинотеатров Park Cinema на протяжении двух месяцев.