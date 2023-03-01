История спичек в Азербайджане – уникальные, раритетные, коллекционные, сувенирные (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички, сообщает Trend Life.

В прошлом социальных роликов по телевизору не было. Агитация велась с помощью печатных изданий, в том числе и на спичечных коробках. Это были надписи с картинками-иллюстрациями, лозунгами и даже рекламой. В настоящее время, благодаря различным материалам и технологиям, спички бывают разные. Со временем появились раритетные, коллекционные и сувенирные коробки, в том числе связанные с Азербайджаном.

Одними из самых раритетных считаются спички, созданные в 40-х годах на фабриках в Гяндже (Кировобад) и Баку, среди которых серия "Смерть немецким оккупантам" и "25-летие народной лесной промышленности Азербайджанской ССР".

В первые месяцы Великой Отечественной войны вражеские войска заняли города, где располагались основные спичечные предприятия СССР. Поэтому было принято решение об организации в ряде городов спичечного производства. Так в 1942 году была организована спичечная фабрика в Гяндже (Кировабаде), которая через год закрылась. В 1942 году была также создана Бакинская спичечная фабрика в столице Азербайджана и работала до 1951 года.

Работы азербайджанских плакатистов также находили отражение на спичках, которые выпускались в России и Беларуси. Например, одна серия 1981 года была посвящена "60 лет советской пожарной охраны Азербайджана" ("Это не игрушка", "Осторожно с огнем", "Прячьте от детей").

Особо стоит отметить сувенирную серию спичек "Народные промыслы Азербайджана" 1985 года, отображающих историю страны, в частности интересные археологические находки прошлых лет. В различных цветовых вариациях выпускались в Беларуси и России. Эти серии ныне являются коллекционными и раритетными.

Из истории

Спички на протяжении многих десятилетий являются одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Люди покупали спички всегда, т.к. жизнь без них была практически невозможна. Разжечь газовую плиту, керосиновую лампу, печь, затопить баню, использовать как зубочистку. А еще из спичек умельцы создавали настоящие произведения искусства… Чиркая спичкой о коробок, люди даже не задумываются об истории этого весьма практичного и удивительного изобретения. А ведь разводить огонь в древности было весьма сложным делом – его добывали трением или высеканием. Однажды кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички. Большой прогресс в совершенствовании спичек был сделан с открытием фосфора. Немецкий учёный Ганквитц догадался изготовить спички с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. Сделать их удобными для широкого употребления стало возможным после изобретения в конце 18 века французским химиком Бертолле соли хлорат калия (более известной как бертолетова). Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (она служила для окрашивания зажигательной массы в красный оттенок). Новый образец спичек, состоявших из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея, придумал английский фармацевт Джон Уокер в 1827 году. Но белый фосфор был ядовит и опасен, поэтому в 1847 году немецкий химик Бетхер сделал свой образец спички – он смешал бертолетову соль, серу с клеем, и макнул в него лучинки, предварительно покрытые парафином. А чтобы поджечь эту лучинку, он создал специальную поверхность – смазал бумажку составом, содержащим определенное количество неядовитого красного фосфора.

Кстати, русское слово "спичка" произошло от слова "спица" (заострённая деревянная палочка). Коллекционирование спичечных коробков называется филумения.