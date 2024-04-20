Bridges in the dark: Qorqud представил песню, написанную для "Евровидения" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall в Баку прошла презентация песни "Bridges in the dark" в исполнении Эльвина Новрузова, выступающего под сценическим псевдонимом Qorqud, сообщили Trend Life в CineMastercard.

С песней "Bridges in the dark" Qorqud участвовал в национальном отборе на международный конкурс песни "Евровидение-2024".

"Bridges in the dark" — баллада о неугасимой надежде, проливающей свет во тьму. Любовь в песне – возможность пройти любое препятствие, она является главным вдохновением для мечты. Автор музыки - Эльвин Новрузов, автор слов – Нурлана Джафарова, аранжировщики - Азим Гараев и Рустам Рзаев, звукорежиссер - Рустам Рзаев, продюсер бэк-вокала - Мила Майлз, бэк-вокал - Мадо Салих.

Руководитель проекта видеоклипа – Нурлана Джафарова. Оператор-постановщик - Фаиг Ширинбейли, оператор - Зейнал Акбар, монтаж и цветокоррекция - Рашад Гасанов, ассистент оператора - Рамин Агаев. В видеоклипе заняты танцоры "Nero Dance Crew" - Камиль Байрамов и Сара Исмайлова.

Отметим, что Qorqud (Эльвин Новрузов) родился в 1992 году в городе Гянджа. Музыкой он занимался с детства. В 2015 году он участвовал в вокальном проекте "The Voice of Azerbaijan", который впервые проводился в нашей стране. В 2019 году Qorqud занял первое место на музыкальном фестивале Wonderland Georgia Song Fest в Грузии. В 2023 году он представлял Азербайджан на музыкальном фестивале "Славянский базар", проходившем в Беларуси.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!