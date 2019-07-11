Культурное наследие Азербайджана в музее Лувра – ковры "Челеби", "Ханлыг" и "Аждахалы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджанском музее ковра проходит выставка "Культурное наследие Азербайджана в музее Лувра". На ней экспонируются три азербайджанских ковра из постоянной коллекции Лувра, сотканные в XVIII–XX веках в Карабахе и Ширване – "Челеби", "Ханлыг" и "Аждахалы". О выставке Trend Life побеседовал с директором Азербайджанского музея ковра, председателем Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктором философии в области искусствоведения Ширин Меликовой.

- Как возник этот международный выставочный проект?

- Все началось в 2012 году. Именно тогда Азербайджан в числе ряда других исламских стран принял непосредственное участие в процессе создания департамента исламского искусства Лувра. При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Лувре были созданы новые залы, посвященные исламскому искусству.

В последующие годы, в ходе поездки главы департамента исламского искусства Лувра в Азербайджан и моей поездки в Париж в 2016 году, определились контуры будущего проекта. Когда стало известно, что 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, намеченная на 2019 год, пройдет в Баку, наш музей сделал Лувру предложение о выставке азербайджанских ковров, приуроченной к этому важному мероприятию ЮНЕСКО. Лувр встроил эту выставку в свой график выставочных мероприятий, расписанный на несколько лет вперед. Выбор экспонатов для выставки был сделан специалистами Лувра. В этом вопросе учитывается множество объективных факторов, прежде всего сохранность экспонатов и их транспортабельность. Итак, в Баку выставляется три очень известных в мире ковра, два карабахских и один ширванский, кстати датируемый концом XVIII века. Это наш первый проект с крупнейшим в мире музеем Лувром и в его реализации нам помогли Министерство культуры Азербайджанкой Республики, посольство Франции в Азербайджане, Институт Франции в Азербайджане и ЗАО SILK WAY WEST AIRLINES.

- Расскажите об особенностях трех ковров, которые были привезены из Лувра.

- Лувр предоставил нам три очень ценных ковра – «Драконовый» конца XVIII века, «Ханлыг» XIX века и «Челеби» конца XIX - начала XX века. Композиции этих ковров хорошо известны экспертам, а также ценителям этого искусства - коллекционерам. Удивительной красоты ковер «Ханлыг», датируемый XIX веком, представляет собой классическую медальонную композицию, поражает гармонией цветовой гаммы, в которой ведущим является достаточно редкий золотисто-желтый цвет, в народе называемый «нохуды» (гороховый цвет). Сплошь усыпанное цветочное поле ковра с двух сторон фланкируется ажурными арками – михрабами, центр серединного поля украшает вытянутой формы изысканно украшенный медальон. Привлекает внимание широкая кайма ковра, в которой орнамент «бута» ритмично чередуется с «древом жизни». Ковер большого размера, до шести метров в длину, очевидно был соткан для украшения дворцового типа карабахского дома.

Ширванский «Драконовый» ковер конца XVIII века в прекрасной сохранности, поражает сохранившимися блеском ярких цветов. Орнаментальная композиция ковра восходит к сефевидским коврам, известным под названием «Шах Аббасы» и представляет характерный для ковров этого типа орнамент – дивной красоты пальметту. В более ранних версиях этих ковров по сторонам от пальметт помещался дракон – оберег, позже его заменил орнамент под названием «драконовая бута».

В столь же прекрасной сохранности ковер «Челеби», датированный концом XIX - началом XX века. Это известнейший в мире ковер, его различные вариации (с одним, двумя и тремя медальонами) хранятся в крупных музеях и частных коллекциях по всему миру. Часто ковры с этой композицией выставляются на аукционах и продаются за большие деньги. Ковры с композицией «Челеби», или «Барда», ткались в селах Карабаха, а также в селе Челебилер в 10 км к востоку от Барды. Эти ковры связаны с древним суфийским орденом, а характерный медальон является символом этого ордена, обозначая божественный свет. В более ранних коврах этот медальон растительного характера, похож на цветок (цветок символизировал солнце, а его лепестки – лучи солнца, в целом это обозначало божественный свет). В прошлом году мы пополнили коллекцию нашего музея ковром конца 17 века «Нахчыван», центр которого украшает медальон Челеби. В более поздних коврах орнамент становится более геометричным, вытянутым по горизонтали. В коллекции нашего музея хранится несколько вариантов ковров «Челеби», один из них в экспозиции – с тремя медальонами. Луврский же с двумя, его технические и художественные данные свидетельствуют о том, что ковер был соткан в профессиональной мастерской.

- Будет ли продолжение у этой выставки? Увидим ли мы другие в Баку другие произведения азербайджанского искусства, которые хранятся в Лувре?

- Непосредственным продолжением выставки станет дополнительный интерес к этим луврским экспонатам со стороны специалистов – азербайджанских и зарубежных исследователей ковра. И, конечно же, мы надеемся, что наш первый проект с Лувром станет началом долгого и успешного сотрудничества и целого ряда совместных проектов, прежде всего выставочных, но возможно, также и научных.

(Автор: Вугар Иманов)

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