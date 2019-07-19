Нармина Мамедзаде о получении российской медали: Но я очень постаралась вжиться в роль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В России высоко ценят вклад творческих людей в укрепление дружбы между народами России и Азербайджана. Недавно очередным подтверждением этого стала почётная награда, вручённая Российским союзом писателей бакинской поэтессе и писательнице Нармине Мамедзаде. Медаль «Владимир Маяковский 125 лет», учреждённая в 2018 году, имеет специальную номинацию для граждан иностранных государств, которые пишут на русском языке, и вручается «За особые заслуги в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур различных наций, пропаганду русского языка за рубежом». Нармина Мамедзаде воплощает своим творчеством все эти тезисы. В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева азербайджанская писательница рассказала о полученной награде, о своём многогранном творчестве и любви к русской культуре.

– Недавно вам была вручена почётная награда Российского союза писателей – медаль «Владимир Маяковский 125 лет», как избранному номинанту литературной премии. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в конкурсе и об этой награде подробнее. Что вы почувствовали, когда узнали о признании Большого жюри?

– Для меня это стало сюрпризом, весьма приятным. Я была номинантом премий «Поэт года» и «Писатель года», что способствовало получению награды. Признание Большого жюри очень важно и ценно для меня.

– Ездили ли вы в Москву на торжественную церемонию вручения? Доводилось ли вам вообще бывать в России?

– К сожалению, на церемонию поехать не удалось, я в тот момент была в отъезде. В Москве я часто бывала в детстве – в то время я проводила там все свои летние каникулы.

– Вы живёте в Баку, но пишете преимущественно на русском языке. Как это сложилось?

– Русский язык мне близок по духу. Я окончила в Баку школу, а после университет на русском языке. Стихи начала писать с пяти лет, тогда ещё детские четверостишия. В моей семье было принято много читать, полагаю, и знание языка мне привилось благодаря постоянному чтению, любви к литературе и сильному желанию описать свой внутренний мир.

– Как вам кажется, мультикультурализм и мультиязычность вашему родному Баку на пользу? Какие плюсы вы видите во взаимовлиянии русской и азербайджанской культур?

– Несомненно, мультикультурализм Баку на пользу. Я верю, что знание языков позволяет нам приобретать друзей, поддерживать связи и находить общие интересы. Чтобы выучить язык, нужно полюбить народ, который на нем говорит. Это не моя фраза, но я всецело её поддерживаю.

– Награда, которую вы получили, учреждена в память Владимира Маяковского. Как вы относитесь к творчеству этого великого русского поэта?

– Тут мне хотелось бы привести четверостишие из стихотворения Маяковского о Баку:

Если в будущее крепко верится –

Это оттого, что до краев

Изливается столицам в сердце

Чёрная бакинская густая кровь...

Полностью цитировать стихотворение не стану, но оно несёт в себе очень глубокий смысл. Думаю, это сказано не просто о любви к городу, но и о его мощи, силе, о духовной составляющей страны, в чьё светлое будущее я искренне верю.

– Какая русская литература вам близка?

– Я очень люблю поэтов Серебряного века. Ахматова, Цветаева, мой любимый Бродский и многие другие. В детстве я выписывала любимые стихи в свою тетрадь, перечитывала подругам.

– Награду вручил вам Российский союз писателей, а есть ли у вас какая-то обратная связь с российскими читателями?

– Обратной связи не много, но она есть. Меня читают не только в собственной стране, но и за рубежом. Это очень приятно, и мне хотелось бы увеличить количество читателей в будущем.

– Ваши книги есть в доступном скачивании в Интернете, а не планируете ли вы публикацию в России?

– Планирую. Я очень хочу, чтобы мои произведения позволили читателям взглянуть на окружающий мир другими глазами. Окунуться в тайны старого города, очутиться в будущем и попробовать его «на вкус».

– Эта медаль – не первое признание российскими коллегами вашего творчества – ваш роман «Тароки» получил в номинации «фэнтези» третье место на Германском международном литературном конкурсе «Лучшая книга года», где жюри состояло из российских экспертов…

– Когда роману «Тароки» присудили третье место, моему счастью не было предела. Я получила очень много отзывов о своём первом романе, но завоевать третье место в конкурсе, где жюри состояло из российских экспертов, владеющих языком, – это дорогого стоит.

– Что позволяет вам так виртуозно владеть русским языком?

– Приятно слышать, что я виртуозно владею русским языком. Наверное, это потому, что я его люблю ничуть не меньше, чем родной.

– Ваш роман «Тароки» редактировал член Союза писателей России Александр Кожейкин. С кем ещё из российских литераторов, творческих людей, вы поддерживаете связь?

– С Александром у нас сложился отличный творческий союз, мы подолгу обсуждаем каждое предложение и чаще всего приходим к общему знаменателю. У меня много друзей среди поэтов и писателей. Недавно с одним прекрасным поэтом, Владимиром Остапенко, мы написали поэтический диалог, что дало мне возможность поэкспериментировать в новом стиле.

– Вы очень разносторонний творческий человек: пишете и стихи, и прозу, занимаетесь живописью. Какие формы искусства вам ближе и интереснее, позволяют полнее выразить себя?

– Несомненно, сила слова превалирует надо всем, но вот уже несколько лет как живопись стала для меня своеобразным воплощением настроения, которое сложно передать словами.

– Вы работали и над постановкой короткометражного фильма по своему рассказу. Как вам актёрский опыт?

– Признаюсь, было сложно играть героиню собственного рассказа. Но я очень постаралась вжиться в роль. Надеюсь, это был не последний опыт в этом направлении.

­– Насколько известно, вы дружны с актерами Государственного русского драматического театра...

– Судьба свела меня с прекрасными людьми, в том числе и с актерами Русской Драмы. Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная неоднократно читала мои стихи. Это невероятно приятно, когда такому человеку нравится твоё творчество.

– В сети можно увидеть много ваших прекрасных фотосессий, ваши фотопортреты предваряют ваши публикации. В каких образах вам интереснее всего представать?

– Интереснее всего представать в образах, которые я описываю в книгах. Фотографии позволяют мне прочувствовать ту или иную героиню. Если честно, я порой теряюсь в своих персонажах.

– Поделитесь секретом: как вам удаётся совмещать многочисленные творческие проекты с вашей основной работой в нефтяной индустрии?

– На самом деле – ничего сложного. Во мне присутствует определенная двойственность характера. Я люблю совмещать. Насколько я люблю писать, настолько же я люблю свою работу. Она у меня отчасти техническая, связанная с развитием и образованием технических кадров. Имея немалый опыт в этом деле, я научилась внедрять творческий подход даже в такую работу. Это делает её интересной и даже любимой.

– Есть ли у вас какие-то творческие планы, которыми хотелось бы поделиться с поклонниками?

– В планах очередной роман и очередная сложная тема взаимоотношений. Надеюсь, что справлюсь.

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