Режиссер "Смешариков" Джангир Сулейманов призвал поддерживать азербайджанских аниматоров - интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, известный российский аниматор Джангир Сулейманов является режиссером ряда известных мультфильмов, среди которых - "Смешарики", "Летающие звери", "Пиратская школа". В 1989 году он окончил курсы художников-аниматоров при Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова). С 1991 года Джангир Сулейманов проживает и работает в Санкт-Петербурге, за эти годы он не терял связь с Родиной, и всегда с интересом следил за анимацией в Азербайджане. Последние два года Джангир Сулейманов входил в состав жюри Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı) в Баку.

- Джангир муаллим, что для вас значит фестиваль ANİMAFİLM, который второй год проводится в Азербайджане?

- Было очень приятно и радостно принять участие в первом фестивале ANİMAFİLM в октябре 2018 года, так как в данном мероприятии нуждалась азербайджанская анимация. Надо было внести анимацию в общественный диспут. Когда фестиваль был организован во второй раз, в октябре текущего года – это стало для меня двойной радостью, так как стало понятно, что проект живет. Ведь порой бывает, что пройдет фестиваль один раз, а потом уходит из поля видимости. Конечно, в том, что фестиваль ANİMAFİLM развивается, большая заслуга учредителя и директора проекта - Рашида Агамалыева. Его работа дает положительные плоды. Хотелось бы отметить, что необходимо поддерживать азербайджанских аниматоров, создавать современные фильмы, вкладывать средства для дальнейшего развития и продвижения на международном рынке.

- Скажите, каким должно быть анимационное кино, чтобы современным детям было интересно?

- Познавательным… Например, у нас есть такой проект "Пин-код", который смотрят все дети. Даже моя дочь смотрит, и все время сообщает новости из мира физики (улыбается). Когда в 2003 году появились "Смешарики", это был практически первый подобный крупный проект в России. До этого не было таких больших мультсериалов, и он вызвал большой резонанс. Сейчас "Смешариков" знают все, многие выросли на этом сериале. Конечно, сейчас сериалов огромное количество, потому что технологии позволяют производить большое количество мультфильмов.

- Вы сказали о большом количестве мультсериалов, а не сказывается ли это на качестве?

- Я оптимист, и мне кажется, что качество становится лучше. Хотя мы иногда спорим об этом с друзьями. Думаю, что хороших сериалов много. Порой новое придумывать сложно, поэтому если посмотреть, многие обращаются к старому – предлагая сделать продолжение известных мультфильмов. С моей точки зрения - это не правильно. Считаю, что надо придумывать что-то новое, время не стоит на месте, и мы не можем все время обращаться к старому, не надо его реанимировать, ведь интереснее создавать что-то новое.

- Насколько я знаю, все ваши проекты предназначены для детей, нет желания создать анимационный фильм для взрослых?

- Как говорит моя супруга: ""Смешарики" - для тех, кому за сто…". Там есть смысл и для маленьких детей, и для взрослых. Например, одна моя знакомая, у которой была непростая жизненная ситуация сказал, что всю ночь смотрела сериал и ей на душе стало лучше. В России мало анимационных сериалов для взрослых, в основном они все предназначены для юных зрителей в отличие от Запада.

- Многие мультфильмы, завоевав популярность у зрителей, впоследствии "перебираются" на театральную сцену. Например, есть много примеров качественной и оригинальной адаптации мультфильмов на сцене. Как вы на это смотрите?

- Признаюсь честно, не видел ни одного спектакля "Смешариков". Думаю, это отдельная отрасль продолжения жизни мультсериала. И наверное, это неплохо, если у зрителей есть желание это смотреть.

- Хочу вернуться к фестивалю в ANİMAFİLM. В этом году конкурсные работы оценивало не только жюри в составе профессиональных аниматоров, но и детское жюри. По-вашему, это было правильным решением?

- Мне кажется, да. Детское кино должны оценивать дети. У нас в России даже проводят фокус-группы с детьми, чтобы понимать в каком направлении работать, что нравится зрителю.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.