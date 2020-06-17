Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО)

Интервью 17 июня 2020 15:25 (UTC+04:00)
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В эти трудные дни борьбы с пандемией коронавируса врачи Азербайджана показывают настоящий героизм, вписывая своим имена в славную историю страны. Именно их профессионализм, любовь и забота к пациентам спасают многие жизни, при этом они сами очень рискуют здоровьем, сказал сегодня в интервью Trend Life актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Эльчин Иманов.

Актер, который запомнился зрителям по воплощению образов врачей в сериалах 13-cü palata ("13-я палата"), Həkimlər ("Врачи") и Pərvanələrin rəqsi ("Танец бабочек"), поздравил сотрудников системы здравоохранения и медицины с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня в Азербайджане.

"Наши врачи достойны самых высоких похвал в этот день. От души хочу пожелать им терпения, скорейшего возвращения к родным семьям, ведь некоторые уже по несколько месяцев не видят близких и родных. Сегодня в условиях пандемии коронавируса врачи находятся в сложной чрезвычайной ситуации, самоотверженно борясь за здоровье пациентов каждые день и ночь.Они постоянно рискуют своим здоровьем. В этой ситуации главное, чтобы как можно больше медиков оставались в строю, потому что среди них есть зараженные и даже жертвы коронавируса. Прошу всех объединиться для того, чтобы помогать врачам - обязательно соблюдать режим карантина, носить маски, держать социальную дистанцию и прочее", - отметил Эльчин Иманов.

По словам актера, со стороны кажется, что медработники - бесстрашные люди, которые все держат под контролем. Однако, снимая защитный костюм и возвращаясь в гостиницу (в такой период врачам не разрешают возвращаться домой), каждый из них испытывает такой же страх за свою жизнь и жизнь своих близких, как и мы с вами.

"Сегодня им намного тяжелее, чем большинству: они страдают от хронической усталости, скучают по своими родным и близким, и мечтают об окончании пандемии даже больше, чем все мы, вместе взятые. Просто постарайтесь представить, что им приходится испытывать в эти жаркие летние дни в ходе смены в этих тяжелых и душных защитных средствах, которые они носят часами, не имея возможности даже вытереть пот со лба, чтобы не заразиться. Призываю нарушителей карантина хотя бы ради врачей следовать рекомендациям и правилам", - сказал актер.

Эльчин Иманов с сожалением отметил, безответственные граждане сводят усилия врачей и государства на нет, из-за нарушителей карантина за последние недели значительно выросло число зараженных и летальных исходов.

"С первых дней карантина я и моя семья всецело соблюдаем все правила, носим маски, когда выходим из дома, после возвращения обязательно используем спирт, все продукты стараемся продезинфицировать, потому как до этого их могла коснуться рука зараженного человека, и другим советую это делать. Знаете, после воплощения образов врачей в фильмах, некоторые соседи даже стали обращаться ко мне с просьбами о помощи, как к доктору. Даже в аптеку боялся заходить. А когда объяснял, что я лишь актер, даже странно смотрели на меня (смеется). Но самое странное происходит в наши дни на улицах и в общественных местах, когда некоторые "кичатся" тем, что ходят без масок или снимают их в общественном транспорте. Неверие может привести к большой трагедии! Некоторые говорят, что мол, душно летом в масках. Так лучше пусть я буду испытывать духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке. Да и как может быть душно под тонкой защитной материей? Если даже не верите и не думаете о себе и своих семьях, то хотя бы проявляйте уважение к окружающим, кто соблюдает карантин, кто не хочет соприкоснуться со страшной болезнью, которая унесла сотни тысяч жизней в мире. Надо, наконец, понять простую истину – до тех пор, пока мы все не будем следовать правилам карантина, сами же будем поощрять распространение коронавируса", - добавил Эльчин Иманов.

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Image
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Производительность НПЗ в Азербайджане увеличилась – BP
Производительность НПЗ в Азербайджане увеличилась – BP
BP повысила доказанные запасы природного газа в Азербайджане
BP повысила доказанные запасы природного газа в Азербайджане
Добыча нефти в Азербайджане в 2019 году снизилась - BP
Добыча нефти в Азербайджане в 2019 году снизилась - BP
Loading Bars
Лента новостей
Производительность НПЗ в Азербайджане увеличилась – BP Энергетика 16:10
BP повысила доказанные запасы природного газа в Азербайджане Энергетика 16:04
Добыча нефти в Азербайджане в 2019 году снизилась - BP Энергетика 15:53
FINCA Azerbaijan о текущей ситуации на рынке микрофинансирования Финансы 15:43
"ВыбиРай" Беллы Сафиной – из актрисы в режиссеры (ФОТО) Интервью 15:38
S&P высоко оценило сектор non-life страхования Азербайджана Экономика 15:29
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) Интервью 15:25
В Агджабеди заработал новый центр “Служба ASAN” (ФОТО) Общество 14:59
Федерация гостиниц Грузии не ожидает иностранных туристов в нынешнем году Грузия 14:55
«Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиасообщения по 14 рейсам из-за COVİD-19 Туркменистан 14:51
Клинический медицинский центр № 1 в Баку отведен для лечения больных коронавирусом Общество 14:37
Туркменистан содействует Афганистану в строительстве диагностического центра COVID-19 Туркменистан 14:34
Транзитные грузоперевозки из Ирана через Турцию значительно снизились Турция 14:32
Документы занявших вакантные места кандидатов будут проверяться в электронном виде - минобразования Азербайджана Общество 14:29
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с правонарушениями в Фонде господдержки развития СМИ Общество 14:26
Морские грузоперевозки из Франции через порты Турции превышают 1,5 млн тонн Турция 13:48
84 актива «Самрук-Казына» продали за 172 млрд тенге в Казахстане Казахстан 13:47
Служба автотранспорта Азербайджана: Если в такси не более 2 человек, то они могут сесть только на задние сиденья Общество 13:44
В Дашогузском регионе Туркменистана планируется сбор богатого урожая Туркменистан 13:38
Завтра в Баку до 34 градусов тепла Общество 13:34
Главный инфекционист: При несоблюдении правил высока вероятность роста числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане Общество 13:29
Азербайджанские герои в белых халатах! Эти поздравления для вас! (ВИДЕО) Социум 13:29
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе Политика 13:13
В Азербайджане растет интерес к добровольному страхованию жизни Экономика 13:12
В январе-мае Франция значительно сократила импорт готовой одежды из Турции Турция 13:07
Афет Гасанова: Система здравоохранения и врачи Азербайджана стоят на передовой борьбы с коронавирусом Политика 13:06
Узбекистан вводит режимим открытого неба во всех аэропортах страны Транспорт 12:59
Спрос на турецкую одежду в США снизился Турция 12:57
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) Интервью 12:55
В Азербайджане будет повышена эффективность системы газоснабжения Энергетика 12:54
На пленарное заседание Милли Меджлиса рекомендованы еще 4 законопроекта Политика 12:30
Центробанк готовит кардинальные реформы в страховом секторе Азербайджана Экономика 12:26
Азербайджанские врачи: То, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева стоя приветствовали медработников, придало нам новые силы (ВИДЕО) Политика 12:14
"Азерсу": Подача воды в поселок Бинагадинского района Баку восстановлена Общество 12:08
Узбекистан и Израиль планируют восстановить двусторонний туристический обмен Узбекистан 11:57
В Азербайджане средняя зарплата госслужащих превысила 1000 манатов Финансы 11:51
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding Общество 11:35
Турция почти наполовину снизила поставки кожаных изделий в Узбекистан Бизнес 11:30
Станьте ближе к AccessBank с помощью онлайн-интервью Экономика 11:28
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы стали очевидцами вашей самоотверженности, щедрости и героизма (ФОТО) Политика 11:27
Журнал «Абитуриент» опубликовал условия конкурса по приему в вузы Азербайджана Общество 11:23
Эти запреты спасут вам жизнь… - народный артист Ильхам Намиг Кямал (ВИДЕО) Социум 11:22
Денежные переводы в Грузию в мае сократились на 9,6% Грузия 11:21
Туркменистан и Франция планируют создать совместные предприятия Бизнес 11:18
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 11:14
О состоянии здоровья Бахрама Багирзаде: Ситуация остается стабильной, но критически тяжелой Социум 11:08
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем медицинского работника (ФОТО) Политика 11:08
С начала текущего года спрос в Казахстане на турецкие кожаные изделия растет Бизнес 11:03
Турция осуществила меньше грузоперевозок в Грецию в текущем году Транспорт 10:51
Центральный банк Узбекистана зафиксировал рост числа ипотечных кредитов в стране Узбекистан 10:48
В Азербайджане изменились правила выдачи льготных кредитов Финансы 10:47
В Хатаинском районе Баку будут частичные перебои в электроснабжении Общество 10:36
В Азербайджане незначительно снизился оборот розничной торговли Финансы 10:33
В июле запускаются регулярные рейсы из Алматы в Сеул и Батуми Казахстан 10:33
Азербайджанцы стали победителями Международного конкурса в Египте Культура 10:32
Сахиль Бабаев: В этом году запланировано открытие ряда реабилитационных учреждений Общество 10:26
В Азербайджане конкурс по приему на работу директоров школ может быть проведен в августе Общество 10:14
Цены на драгметаллы в Азербайджане почти не изменились Финансы 10:14
Волатильность ведущих валют к манату остается низкой Финансы 09:50
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Турция значительно снизила объем грузоперевозок в Узбекистан Транспорт 09:33
Сократился экспорт цемента из Турции в Грузию Бизнес 09:29
Турция сократила объем грузоперевозок в Германию Транспорт 09:27
Опрос: Свыше 60% азербайджанцев считают отношения страны с ЕС хорошими (ФОТО) Политика 09:25
Мубариз Гурбанлы: Траурные церемонии должны проводиться в соответствии с этими правилами Общество 09:19
Возросли инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана Экономика 09:12
Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии США 08:57
Председатель Мажилиса Казахстана ушел на самоизоляцию Казахстан 08:52
Президент Гондураса заразился коронавирусом Другие страны 08:44
Еврокомиссар: «Южный газовый коридор» расширит масштабы энергетического сотрудничества Энергетика 08:42
Китай приостановил импорт лосося Другие страны 08:40
В Кыргызстане зарегистрировано еще 90 случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:34
В США снесут памятник конкистадору, спровоцировавший протесты США 08:21
350 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:07
Постпред Ирана в Вене назвал необходимым восстановление баланса в СВПД Ядерная программа 08:00
Мобильное приложение выявило 10 случаев заражения коронавирусом в Грузии Грузия 07:55
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой США 07:41
В Сеуле заявили, что терпение Южной Кореи в отношении КНДР закончилось Другие страны 07:29
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты В мире 07:17
Сестра лидера КНДР считает, что отношения Сеула и Пхеньяна стали "игрушкой" в руках США Другие страны 07:05
Лондон готов начать переговоры о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией Европа 06:51
За сутки в мире выявлено более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 06:39
Ибрагимович требует от «Милана» более $6,5 миллионов Спорт 06:34
В Мексике число случаев COVID-19 перевалило за 150 тысяч Другие страны 06:14
ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19 Европа 05:56
Объявлена дата церемонии вручения премии «Эмми» США 05:39
В Пекине за сутки выявили еще 31 случай заражения коронавирусом Другие страны 05:20
СМИ: в Техасе произошла стрельба в торговом центре США 05:01
И.о. президента Боливии высказалась против проведения выборов 6 сентября Другие страны 04:55
Пенс назвал преувеличенной опасность второй волны коронавируса США 04:43
Президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом Европа 04:27
Флик: "Бавария" ставит задачу победить в Лиге чемпионов Спорт 04:13
Мадуро сообщил, что 80% случаев заражения коронавирусом в Венесуэле являются завозными Другие страны 04:01
ВС Турции начали новую операцию на севере Ирака Турция 03:38
Сеул хотел направить в КНДР спецпосланников, но Пхеньян отказал Другие страны 03:25
США поддерживают мирное урегулирование ситуации между Китаем и Индией США 03:11
КНДР намерена возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей Другие страны 02:59
В США доля положительных результатов при тестировании на коронавирус менее 6% США 02:51
В Бразилии за сутки выявили около 35 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 02:29
Вице-мэр Праги заразился коронавирусом Европа 02:13
Все новости