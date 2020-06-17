Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В эти трудные дни борьбы с пандемией коронавируса врачи Азербайджана показывают настоящий героизм, вписывая своим имена в славную историю страны. Именно их профессионализм, любовь и забота к пациентам спасают многие жизни, при этом они сами очень рискуют здоровьем, сказал сегодня в интервью Trend Life актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Эльчин Иманов.

Актер, который запомнился зрителям по воплощению образов врачей в сериалах 13-cü palata ("13-я палата"), Həkimlər ("Врачи") и Pərvanələrin rəqsi ("Танец бабочек"), поздравил сотрудников системы здравоохранения и медицины с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня в Азербайджане.

"Наши врачи достойны самых высоких похвал в этот день. От души хочу пожелать им терпения, скорейшего возвращения к родным семьям, ведь некоторые уже по несколько месяцев не видят близких и родных. Сегодня в условиях пандемии коронавируса врачи находятся в сложной чрезвычайной ситуации, самоотверженно борясь за здоровье пациентов каждые день и ночь.Они постоянно рискуют своим здоровьем. В этой ситуации главное, чтобы как можно больше медиков оставались в строю, потому что среди них есть зараженные и даже жертвы коронавируса. Прошу всех объединиться для того, чтобы помогать врачам - обязательно соблюдать режим карантина, носить маски, держать социальную дистанцию и прочее", - отметил Эльчин Иманов.

По словам актера, со стороны кажется, что медработники - бесстрашные люди, которые все держат под контролем. Однако, снимая защитный костюм и возвращаясь в гостиницу (в такой период врачам не разрешают возвращаться домой), каждый из них испытывает такой же страх за свою жизнь и жизнь своих близких, как и мы с вами.

"Сегодня им намного тяжелее, чем большинству: они страдают от хронической усталости, скучают по своими родным и близким, и мечтают об окончании пандемии даже больше, чем все мы, вместе взятые. Просто постарайтесь представить, что им приходится испытывать в эти жаркие летние дни в ходе смены в этих тяжелых и душных защитных средствах, которые они носят часами, не имея возможности даже вытереть пот со лба, чтобы не заразиться. Призываю нарушителей карантина хотя бы ради врачей следовать рекомендациям и правилам", - сказал актер.

Эльчин Иманов с сожалением отметил, безответственные граждане сводят усилия врачей и государства на нет, из-за нарушителей карантина за последние недели значительно выросло число зараженных и летальных исходов.

"С первых дней карантина я и моя семья всецело соблюдаем все правила, носим маски, когда выходим из дома, после возвращения обязательно используем спирт, все продукты стараемся продезинфицировать, потому как до этого их могла коснуться рука зараженного человека, и другим советую это делать. Знаете, после воплощения образов врачей в фильмах, некоторые соседи даже стали обращаться ко мне с просьбами о помощи, как к доктору. Даже в аптеку боялся заходить. А когда объяснял, что я лишь актер, даже странно смотрели на меня (смеется). Но самое странное происходит в наши дни на улицах и в общественных местах, когда некоторые "кичатся" тем, что ходят без масок или снимают их в общественном транспорте. Неверие может привести к большой трагедии! Некоторые говорят, что мол, душно летом в масках. Так лучше пусть я буду испытывать духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке. Да и как может быть душно под тонкой защитной материей? Если даже не верите и не думаете о себе и своих семьях, то хотя бы проявляйте уважение к окружающим, кто соблюдает карантин, кто не хочет соприкоснуться со страшной болезнью, которая унесла сотни тысяч жизней в мире. Надо, наконец, понять простую истину – до тех пор, пока мы все не будем следовать правилам карантина, сами же будем поощрять распространение коронавируса", - добавил Эльчин Иманов.

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)