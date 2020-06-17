"ВыбиРай" Беллы Сафиной – из актрисы в режиссеры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Зрители Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна хорошо знают актрису Беллу Сафину (Климашеву) по ролям в спектаклях "Женитьба", "Игра в снежки летом", "Волки и овцы", "Гордость и предубеждение" и многим другим, сообщает Trend Life.

При этом Белле Сафиной захотелось попробовать себя и в качестве режиссера. Год назад она окончила режиссерский факультет Государственного университета культуры и искусств. Ее дипломной работой стал спектакль по пьесе драматурга Аллы Коровкиной "ВыбиРай".

В ходе открытого смотра постановка была принята настолько хорошо, что сейчас руководство Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна решило дать спектаклю жизнь на большой сцене и представить его широкой зрительской аудитории.

- Белла, вы - известная актриса, чем вас так привлекла режиссерская работа?

- Я с удовольствием училась на режиссерском факультете именно ради того, чтобы понять эту профессию, чтобы в дальнейшем мне было удобнее и легче работать. Когда ты знаешь подход режиссера к пьесе, понимаешь, как он работает, что он должен требовать от актеров, самому становится легче. Зачастую режиссеры, даже самые гениальные, с удовольствием принимают какие-то идеи, находки от актеров. А чтобы эти находки были грамотные, конечно, необходимо разбираться в профессии.

- Сейчас ваш спектакль готовится к показу для широкой зрительской аудитории. Художественным руководителем постановки, а также художником по костюмам и декорациям является народная артистка Ирана Тагизаде. Расскажите о совместной работе с видным режиссером...

- Ирана ханым – профессионал с огромным стажем, и безупречной профессиональной репутацией. Я обратилась к ней за помощью, ведь это пока моя первая и единственная режиссерская работа. "ВыбиРай" - студенческий спектакль, но чтобы представить его широкой аудитории, конечно, нужен подход с профессиональной точки зрения. Для того чтобы постановка была по-настоящему профессиональной и достойной большой сцены.

- Как коллеги-актеры, занятые в спектакле, приняли вас в качестве режиссера?

- Они это воспринимают легко. Во-первых – все они профессиональные актеры, и трезво оценивают момент, и понимают, что я их коллега, такая же актриса, как и они, но здесь и сейчас - я режиссер. Актеры, занятые в спектакле, естественно, делились какими-то своими предложениями, добавляли находки в образах.

- Работа над спектаклем сейчас, в период карантинного режима, проходит онлайн. Это новые для всех условия. Как вам работается в виртуальном режиме?

- Учитывая сложившуюся ситуацию, онлайн-репетиции - это нововведение. Наши онлайн-репетиции проходили с Ираной ханым. Это был взгляд со стороны, она ознакомилась с материалом, и как опытный мастер добавила какие-то нюансы. Была работа над текстом, когда добавляешь какую-то краску, оценку и тогда образ становится более выпуклым, ярким, может появиться новая загадка, или ответ на какой-то вопрос. Наши онлайн-встречи – это были именно доработки, а на данном этапе уже больше требуются технические репетиции, решение вопросов со светом, декорациями, так как разбор образов героев полностью завершен.

- После этих доработок спектакль отличается от первоначального варианта?

- Принципиальных отличий нет, спектакль был принят на ура, и принят таким. Будут дополнения, но это мы оставим сюрпризом для зрителей. Однако в целом спектакль остается таким, каким он и был создан.

- Белла, не могу не затронуть актуальную тему - как вы проводите время в период карантина?

- Как добросовестный гражданин – это минимальные выходы из дома, соблюдение санитарно-гигиенических правил, ограниченное общение с людьми, которые не являются членами моей семьи. Так что карантинный период провожу только с семьей дома, занимаюсь самообразованием, много читаю и смотрю фильмы.

- Скажите, а уже есть идеи по поводу нового спектакля?

- Задумки есть, их всегда много, но я пока продолжаю оставаться актрисой…

Отметим, что в постановке "ВыбиРай" заняты актеры театра Мария Дубовицкая, Егяна Гусейнли, Мурад Мамедов. Белла Сафина, наряду с тем, что является режиссером, также исполняет одну из ролей. Показ спектакля запланирован на следующий театральный сезон.

(Автор: Джани Бабаева)