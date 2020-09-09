Это Махир Джанас: Он знает тайны международной мафии, его боится преступный мир

Интервью 9 сентября 2020 14:50 (UTC+04:00)
Это Махир Джанас: Он знает тайны международной мафии, его боится преступный мир

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский продюсер и режиссер Махир Джанас в интервью популярному российском журналу "Кинобизнес сегодня" рассказал о влиянии эпидемии на творчество и международном проекте "Консул", сообщает Trend Life.

Махир Джанас (Джананов) – выпускник Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и New York Film Academy, руководитель Janas Creative Group и International Art Center UCEY. Автор фильмов "Я вернулся", ZATOMA, сериала "Сатко", и т.д., обладатель международных призов и член жюри кинофестивалей.

"После карантина мы вернулись к работе над полнометражным фильмом с рабочим названием «Ожидание». До введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса мы успели отснять приблизительно треть картины, и после того как часть ограничений была отменена, возобновили процесс. За время вынужденного простоя в съемках мы со сценаристкой Александрой Радушинской развивали образы персонажей, их характеры и судьбу. Было написано несколько версий сценария, в каждой из которых акцент был сделан на разных героях. Таким образом, в проекте появилось несколько новых характерных персонажей, ина их роли мы планируем пригласить известных российских актеров. Сам съемочный процесс возобновится в октябре, полный цикл производства фильма мы планируем завершить до конца года. А с начала следующего года картина отправляется на международные кинофестивали, после чего запланирована ее российская и мировая премьера. Мы уже подписали с несколькими прокатными компаниями меморандум о сотрудничестве по дистрибьюции, благодаря которому лента будет показана практически в 20 странах и на онлайн-платформах. Большое спасибо друзьям, которые поддерживают нас на разных этапах производства того или иного проекта! Другая наша группа под руководством талантливого сценариста Кирилла Харламова работает над полнометражной картиной «Наследник». Мы планируем завершить первый вариант сценария этого фильма до конца нынешнего года. Съемки будут проходить в России и в Баку".

Махир Джанас отметил, что группа, которая занимается проектом «Невский пятачок», вместе с литератором Ольгой Усачевой успела завершить первую версию сценария.

"В основе сценария лежит судьба поэта и военного журналиста Всеволода Александровича Рождественского, а также воспоминания свидетелей тех событий. Многие не знают, что Рождественский побывал в Баку и очень вдохновился моим родным городом. Часть сценарной группы продолжает работу над фильмом «В небесах Ленинграда» о герое-летчике из Баку Гусейнбале Алиеве, который защищал небеса Ленинграда во время блокады. Хочу напомнить, что благодаря усилиям региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга» под руководством Сабира Масимова в деревне Низино, где похоронен наш герой, был восстановлен памятник на братской могиле".

По его словам, ведутся переговоры о сотрудничестве турецкими кинематографистами.

"Как деятели искусства мы сможем внести свой особый вклад в развитие многовековых отношений между странами. Один из моих ближайших и важнейших на сегодня проектов называется "Консул" - это многосерийный фильм для стриминговых платформ. Я буду его создавать совместно с Турцией, идет работа с продюсерами турецкого подразделения Netflix. уже в апреле я завершил сценарий всех серий первого сезона. В этой картине будут участвовать очень известные российские и турецкие актеры. Съемки ленты будут проходить не только в России, но и в Турции, Азербайджане и крупных городах Европы. "Консул" - очень сложный проект, и я планирую сотрудничать с иностранными специалистами, у которых есть опыт работы в подобных международных проектах".

Причем, Махир Джанас может сыграть главную роль. "Консул" - это детективный триллер с криминальной сюжетной линией.

"Главный герой знает наизусть все законы и кодексы мировой юстиции. Ему ведомы все тайны международной мафии, которая фактически у него в руках, поэтому его так боятся представители преступного мира. Это очень скрытная личность, иногда даже кажется, что его не существует. Несмотря на такое огромное влияние в криминальной среде, у него очень миролюбивое занятие - бизнес в сфере торговли цветами, ведь он настоящий эстет и ценитель всего прекрасного - искусства, литературы, ну и, конечно же, женщин. Его главный козырь - завещание недавно скончавшегося "Хозяина мира".
Естественно, сыграть такого персонажа очень трудно. Актер должен владеть несколькими языками, знать культуру Востока и Запада. Ему придется не просто изобразить, а пережить все это. Почему я решил сыграть главную роль? Я, как человек, который вырос в интернациональной семье, очень близко чувствую характер этого героя. Если мы сумеем договориться с "крутым" режиссером, то я сыграю главную роль. Если найдем подходящего актера, то я сам сяду в режиссерское кресло. Музыку напишет известный турецкий композитор Хакан Эрол".

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