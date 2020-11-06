Этих молодых мальчишек мы считали детьми, а они оказались настоящими героями... – народная артистка Натаван Шейхова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - К большому сожалению, армяне с молоком матери впитывают ненависть к тюркскому миру, воспитываясь на лживой истории и в духе превосходства над другими нациями, сказала сегодня в интервью Trend Life корифей эстрадного искусства, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана Натаван Шейхова.

"Мы люди, заставшие советскую эпоху, знаем, что тысячи армян, которые жили в нашей стране, всегда занимали хорошие должности, жили в лучших домах, пользовались уважением, а уровень жизни в Нагорном Карабаха был одним из самых высоких по всей стране. И такое отношение было не только к армянам, ведь Азербайджан всегда была многонациональной и исторически толерантной страной, где в мире и согласии жили и по сей день живут представители многих национальностей и вероисповеданий. И в эти дни все граждане Азербайджана вновь показали свое единство и решимость - в этом наша основная сила на пути к победе. А армяне, как держали камень за пазухой, так и остались таковыми. А ведь когда с начала 19 века они были переселены на наши земли из Ирана и Турции, мы их окружили большой заботой и вниманием. Всем известно, в каком плачевном состоянии всегда находятся переселенцы, которые обоснуются на новых для них землях. Мы – азербайджанцы помогли им, а они чем ответили? Предательством и террором, сепаратизмом и вандализмом, жесткостью и кровопролитием!", - выразила свое негодование Натаван Шейхова.

По словам профессора БМА, сегодняшние злые деяния армянских вооруженных сил, когда они, проигрывая на поле, вновь совершают (после событий начала 90-х и Ходжалинского геноцида) очередные преступления, обстреляв из запрещенных баллистических ракет и кассетных бомб мирные города Азербайджана – Гянджу, Барду, Тертер, Агджабеди, Мингячевир и другие города и села. В результате более 90 погибших, 400 раненых, среди которых множество детей, стариков и женщин, и это вновь показало истинное лицо армянских фашистов.

"Сколько жертв, разрушений, как они уничтожают наши города - нормальные люди так поступать не могут. Как может жить с такой злобой в душе, ненавидеть своих соседей, вместо того, чтобы дружить и созидать? Кстати, и по сей день в стране живут тысячи армян в мире и согласии и никто им плохого слова не скажет. В то время, как в Армении нет ни одного азербайджанца, а их деятели постоянно насаждают ненависть к нам. Сколько родителей сегодня переживают за своих сыновей на фронте, и вечная память шехидам, которые пали во имя свободы и независимости Азербайджана. Без слез невозможно это осознавать…А сколько славных молодых 18-19-летних мальчишек, которых мы считали детьми, а они оказались настоящими героями! ", - отметила Натаван Шейхова.

Корифей нашей культуры подчеркнула, что в эти дни испытывает особую гордость за свой сплоченный народ и армию, которая героически освобождает оккупированные на протяжении 30 лет территории от армянских агрессоров.

"Особо хотелось бы подчеркнуть роль Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, который в многочисленных интервью зарубежным СМИ четко, грамотно, аргументированно и с фактами на нескольких языках доносит до мировой общественной нашу справедливую позицию. Весь народ с большим восхищением и любовью воспринимает эти выступления. Каждое его интервью, обращение к гражданам Азербайджана, его фразы становятся значимым событием. Все это просто переполняет гордостью за нашу страну и Президента! Достойный сын великого Гейдара Алиева! И победа, бесспорно, будет за нами!", - сказала Натаван Шейхова.

Народная артистка также призвала не нарушать продолжающийся режим карантина, так как резкое увеличение числа зараженных коронавирусом, может сказаться и на боеспособности армии.

"Наше общество взаимосвязано и в то время, как наши солдаты и офицеры ведут героическую борьбу, каждый из нас должен соблюдать правила карантина, носить маски и пользоваться дезинфицирующими средствами, без надобности не выходить из дома. Ни в коем случае нельзя расслабляться! Ведь зараженный человек может не только серьёзно навредить близким, родным и окружающим, но и тем, кто по работе или службе направляется в зону боевых действий. Есть видимый враг – армянские фашисты, и невидимый и очень опасный – коронавирус. Фактически мы ведем борьбу на 2 фронта, и в обоих случаях необходимо одержать победу. Пусть Всевышний бережет Азербайджан и наших друзей!", - добавила Натаван Шейхова.

(Автор: Вугар Иманов)