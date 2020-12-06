Как двухметровый певец оказался в азербайджанском спецназе: Я вернулся оттуда совершенно другим человеком (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В дни 44-дневной победоносной войны Азербайджана с оккупационным режимом Армении были те, кого можно назвать бойцами невидимого фронта, которые своей деятельностью хотели всячески помочь доблестной армии. Представляем читателям Trend Life материал об одной из таких личностей - популярном исполнителе, победителе телепроектов «Новая звезда» и «Битва звезд», уроженце Гаха Вугаре Мурадове. В беседе с нами он раскрыл ряд интересных моментов.

«Я записался добровольцем в армию еще во время летних Товузских событий, и, когда 27 сентября началась Отечественная война, обратился в Гахский военкомат, чтобы меня отправили на фронт. Но мне отказали, сказав ждать своей очереди, что пока нет надобности, так как мне 38 лет и я не имею офицерского звания. Как известно, в соответствии с планом частичной мобилизации для комплектации армии Азербайджана были привлечены военнообязанные первой очереди: солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, офицеры в соответствии с воинскими званиями до 50 лет и выше. Но я не смог смириться с этим, ежедневно звонил и ходил в военкомат, умолял, чтобы и меня забрали добровольцем. По пребывании в Гахе у меня душа разрывалась - ребят автобусами отправляли на фронт, а меня не брали. Не находил себе места, каждый день задавался вопросом - как можно, чтобы другие воевали, а я оставался в тылу? Буквально за один день в Загаталах снял патриотический клип на песню "Моя честь - Карабах" на слова заслуженного деятеля искусств Баба Везироглу. Даже выходя в телеэфир, обращался к государству с просьбой забрать меня на передовую, причем я хотел служить в спецназе. Я был готов на все, главное - быть в армии, сделать что-то полезное для страны», – сказал Вугар Мурадов.

Спустя десять дней, поняв, что его не отправят на фронт, он решил сам податься на передовую. Специально для этого заказал военную форму, так как при росте в два метра для меня не было подходящего размера, и, упросив друга-водителя из военной прифронтовой части танкового батальона, отправился в зону боевых действий.

«Попрощавшись с отцом и сестрой, я отправился в дорогу, получив их благословение. Сестра тоже хотела отправиться со мною в качестве медсестры или повара. На первом же посту в Дашкесанском районе меня остановили и не разрешили продолжить путь. Сколько я не упрашивал, все было бесполезно. Мне говорили, что представителей шоу бизнеса не пускаем, на что я резко ответил, что приехал воевать, а не петь песни. Тогда, решив пешком обойти пост и направившись к Горадизу, я прошел около 8 км по пересеченной местности. И вновь на следующем посту меня задержали, но ничто уже не могло меня остановить, возможно, я нарушил военное положение, но иначе не мог. Когда добрался до военной части, солдаты были удивлены, увидев меня, подумали, что я приехал их морально поддержать. Сразу сказал им, что я тут не для пения, а чтобы вместе с ними участвовать в освобождении азербайджанских земель. Мне ответили, что для ведения боевых действий мало иметь огромное желание, необходимо пройти специальную подготовку. Кое-как уговорил командира части оставить меня, так как могу помочь с ремонтом автомобилей и военной техники. Вообщем, стал заниматься ремонтом «Садко» и «УАЗ» ов, доставлять необходимые продукты питания и боеприпасы для военных частей, ведущих боевые действия в направлении Губадлы и других районов», - рассказывает Вугар Мурадов.

Наконец, он добрался до передовой военной части спецназа Гадрута, в которой было много его земляков из Гаха.

«Меня приняли очень хорошо, и я сказал, что хочу воевать плечом плечу с ними. Но мне опять ответили, что нельзя без подготовки. Я сказал, что если прогоните, все равно буду здесь ходить, ночевать в лесу, везде будете видеть меня… Вообщем, опять уговорив командира, стал заниматься не только ремонтом военной техники, но даже стричь солдат, готовить для них еду, брался за любую работу. Стал водителем «Урала», который достался нашим в качестве трофея, доставлял необходимое для воинских частей, а также раненых в близлежащий госпиталь. Забирал и доставлял до пункта назначения другую армянскую технику – трофеи. Переделывал их технику, в том числе обычные автомобили, работавшие на газе под бензин, чтобы наши могли ими пользоваться. Это было до взятия города Шуша. Интересно, что, когда ночевал в палатке с солдатами, спальный мешок не подходил мне по размеру (смеется). Два метра роста дали о себе знать (смеется). Так что прогревалась только часть тела (смеется). Признаться честно, я всегда ждал начала войны за освобождение наших земель, ведь, как показали события, армяне не собирались отдавать земли Азербайджана без боя. И хотя я, к большому сожалению, не смог принять непосредственное участие в боевых действиях, моя душа немного успокоилась тем, что смог внести хоть небольшую лепту в эту победу. Слава Богу, по моей просьбе друзья отправляли все необходимое для наших воинов. Я постарался обеспечить 7-8 машин гуманитарной помощи, которая передавалась в разные воинские части. Из Турции было доставлено триста комплектов зимней одежды. Я горжусь этим и чувствую себя счастливым!», – сказал Вугар Мурадов.

До сих пор перед его глазами стоят сцены страданий раненых солдат, гибели тех, с кем делил хлеб.

«До сих пор вижу себя на передовой, очень трудно пережить происходящее на войне: наши бесстрашные герои, рисковавшие жизнями для освобождения земель, доставка раненых в госпиталя и, самое больное, шехиды, привезенные с поля боя… Помню, как один из командиров - майор, тело которого было все в осколках, истекая кровью, когда я хотел перевязать его, сказал мне: "Не трогай, это очень сладкое чувство боли". Представляете состояние этого человека, который говорит такие слова?! Насколько это сильный человек! Я вернулся оттуда совершенно другим человеком. Я увидел наши земли, которые столько лет были оккупированы, эти чувства невозможно описать словами... В те дни я видел, с каким воодушевлением солдаты рвались в битву, радовались каждому освобождённому селу или высоте. Бесстрашие, отвага, доблесть и героизм – вот, что отличает наших солдат. И я очень рад, что находился в эти дни рядом с ними. Они победили! Эта победа вписана в славную летопись истории нашего народа. Вечная память шехидам и слава героям!», - добавил Вугар Мурадов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)