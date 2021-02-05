По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По моим картинам можно восстановить разрушенную за 28 лет армянскими агрессорами архитектуру города Шуша, сказал в интервью Trend Life директор Шушинской галереи, член Союза художников, заслуженный работник культуры Ровшан Байрамов.

Ровшан Байрамов родился 9 февраля 1953 года в Шуше. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде с 1974 года работал художником-оформителем в Доме культуры города Шуша, а также создавал произведения декоративно-прикладного искусства и художественные произведения. В 1982 году был назначен директором Шушинской государственной галереи. Особая роль в его творчестве отведена родному краю. Его по праву можно считать самым лучшим художником, который больше всего создал картин о Шуше. С 1992 года по сегодняшний день - более 120 произведений!

"Шуша - один из уникальных культурных центров Азербайджана, колыбель мугама и поэзии. Этот город, отличающийся своими природными красотами, является ценным памятником национальной архитектуры и средневекового градостроительного искусства. Поэтому в своих произведениях я отразил все 17 кварталов (мехелля) города Шуша, улицы, мечети, жилые и архитектурные здания, многие из которых разрушены. Причем показал до мельчайших подробностей - от точного числа камней и конфигурации их расположения до соответствующих размеров объектов. Это готовый материал для архитекторов, которые будут восстанавливать наш древний город! На каждую работу у меня уходило от нескольких недель до месяцев. Приходилось дорабатывать даже готовые произведения, вспомнив какие-либо элементы или штрихи природных или архитектурных мотивов. Например, на работу квартала Мердинли ушло три месяца. У меня множество картин, отражающих национальные традиции и природу Шуши. Есть много работ в графике. Это все история, которая после нас останется людям, на картинах можно увидеть красоту нашей Шуши в прошлом. Я уверен, что все это наше государство не только восстановит, но сделает еще лучше и краше!", - сказал мастер кисти.

В 1977 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева было принято постановление "Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником". С того времени созидательная работа в Шуше приобрела широкий размах, были созданы дома-музеи великих деятелей нашей культуры и искусства - Узеира Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюльбюля, возведен мавзолей выдающегося поэта Моллы Панаха Вагифа и т.д., реализованы значимые проекты, проведены фестивали. По словам художника, объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны является историческим событием, и возрождение в этом городе традиционных культурных мероприятий - международного фольклорного музыкального фестиваля «Хары бюльбюль» и Дней поэзии Вагифа, станет ярким событием в жизни нашего народа и международной общественности.

"Как известно, великий лидер Гейдар Алиев и видные деятели общественности и культуры 14 января 1982 года приняли участие в торжественном открытии Мавзолея Вагифа в Шуше. Сразу же после этого руководитель Азербайджана Гейдар Алиев принял участие в открытии Шушинской государственной галереи, которая была создана по его инициативе в трехэтажном архитектурном здании, доме Кеблейи Аббасгулу ага Зохрабекова. Великий лидер Гейдар Алиев высоко оценил создание галереи и представленные здесь работы, мы тепло побеседовали, он дал свои наставления. Потрясающие впечатления запечатлены и на фотографиях, которые предоставляю вашему агентству. Это была самая большая галерея в Азербайджане, которая находилась в квартале (мехелля) Гурдлар на пути к Джыдыр дюзю. В галерее было более двухсот работ, в Золотой фонд входили произведения ученого, художника, музыковеда, поэта 19 века Мир Мохсун Навваба. У нас постоянно проходили выставки известных художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства.

Шуша была не только историческим, но и курортным городом, где всегда было много людей со всего мира. Помню, как перед галереей были большие очереди. Особый интерес наши выставки вызывали во время проведения "Дней поэзии Вагифа", различных праздников и фестивалей, среди которых "Хары бюльбюль". К большому сожалению, это здание частично разрушено армянскими вандалами, но его можно восстановить. Чего не скажешь о моем доме 18 века с национальными орнаментами и шебеке, который полностью разрушен армянскими агрессорами", – отметил Ровшан Байрамов.

По словам художника, после оккупации Шуши 8 мая 1992 года, творческому коллективу было выделено здание в центральном парке Наримановского района Баку.

"Мы с нетерпением ждали момента, когда наши земли будут очищены от армянских агрессоров. Освобождение родной Шуши - 8 ноября 2020 года, отныне считаю своим вторым днем рождения. С огромным нетерпением жду возвращения в родные края, чтобы, как и прежде, творить и вновь распахнуть двери нашей галереи в Шуше всем гостям, от всей души говорить - Добро пожаловать в Карабах! Добро пожаловать в Шушу!", - добавил Ровшан Байрамов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)