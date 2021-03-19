Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО)

Интервью 19 марта 2021 16:21 (UTC+04:00)
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявленный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, восстановление Дней поэзии Вагифа и разрушенного армянскими вандалами Мавзолея Вагифа в Шуше, являются значимыми событиями в истории культуры страны и привлекут внимание мировой общественности, сказал в интервью Trend Life директор Дворца Гейдара Алиева, оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Имя Рамиля Гасымова давно завоевало признание и любовь слушателей. Обладатель удивительного по красоте голоса, он неустанно находится в творческом поиске. Эта внутренняя неуспокоенность всегда обещает истинным ценителям музыки радость новых встреч с его вдохновенным искусством. Замечательный сценический темперамент, сильный голос сделали подвластными артисту создание сложных образов оперных героев, в числе которых, Вагиф из оперы видного композитора, народного артиста Рамиза Мустафаева, созданной по одноименному произведению народного поэта Самеда Вургуна. Премьера на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в 2016 году стала настоящим триумфом артиста и была встречена овациями зрителей, среди которых были видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства и науки. И последующие показы вызывали большой интерес зрителей, высокую оценку общественности и мира культуры.

"Это талантливое музыкально-сценическое сочинение, написанное на основе либретто Фирудина Мехтиева и поставленное на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1960 году, вызвало большой резонанс. Оно стало значительной вехой не только в музыкально-театральном творчестве выдающегося композитора Рамиза Мустафаева, но и в национальном оперном искусстве. Опера повествует о трагической судьбе выдающегося азербайджанского поэта XVIII века Моллы Панаха Вагифа, последних годах его жизни, когда он был визирем Карабахского хана Ибрагим Халил-хана, его поэтическая возвышенности, человеческом совершенстве. Опираясь на литературный первоисточник, композитор создал многогранный образ поэта-борца, крупного государственного деятеля и уделил большое внимание его трагической любви к Хураман", - отметил Рамиль Гасымов.

По его словам, трагедия Вагифа – художника и человека, была замечательно раскрыта первым исполнителем этой партии – народным артистом СССР Лютфияром Имановым.

"В детстве, с моим педагогом народным артистом Азербайджана Мобилем Ахмедовым, я был в гостях у Лютфияра Иманова и помню, как он интересно рассказывал об этом спектакле. Лютфияр Иманов был также талантливым художником и нарисовал свой сценический образ Вагифа. Судьбе было угодно, чтобы в 15 лет я стал солистом хора имени Джахангира Джангирова Азербайджанского государственного телевидения и радио, где состоялась моя встреча с Рамизом Мустафаевым. Конечно, с детских лет мне нравилась ария "Вагифа", а образы Кёроглы и Вагифа входили в число самых любимых оперных персонажей. Однажды, после завершения репетиции хора, я поведал Рамизу Мустафаеву о своем желании спеть арию Вагифа. Он удивился и ответил: "Ты еще слишком юный, как ты сможешь исполнить эту арию?". Однако он сел за рояль и под его аккомпанемент я спел арию Вагифа. В одном из своих интервью композитор вспомнил об этой истории, о том, что тогда мне сказал: "Наступит день, и ты прекрасно споешь эту партию". Его слова оказались пророческими, и в 2016 году меня пригласили исполнить заглавную партию в опере "Вагиф". После Лютфияра Иманова в этой роли несколько раз выступал Адиль Меликов, а я стал следующим исполнителем", - рассказывает артист.

Рамиль Гасымов - единственный артист, исполнивший партию Вагифа в новой постановке.

"Образ Вагифа отличался от исполненного мною образа Кёроглы из одноименной оперы великого композитора Узеира Гаджибейли. Если в партии Кёроглы мне приходилось создавать мужественный, драматический образ, то в опере Рамиза Мустафаева я должен был преобразиться в лирико-драматического героя, раскрыть трагедию художника и человека. Вдобавок ко всему, мне надо было создать характер человека, который был гораздо старше меня. Однако я постарался всесторонне раскрыть образ великого поэта в разноплановых по содержанию и характеру номерах оперы. В целом, знатокам и любителям оперного искусства понравилась постановка оперы "Вагиф" и трактовка образа поэта", - сказал оперный исполнитель.

По словам Рамиля Гасымова, 2020 год стал историческим и знаменательным для Азербайджана.

"Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша славная армия возвратила оккупированные на протяжении около 30 лет наши исторические земли. Глава государства объявил Шушу культурной столицей Азербайджана. Думаю, было бы замечательно представить оперу "Вагиф" Рамиза Мустафаева в Шуше и показать ее в прямой трансляции по телевидению и в соцсетях. Это могло бы стать прекрасным проектом министерства культуры Азербайджана! Создаваемые мною образы отличаются широкой жанрово-стилистической палитрой. Конечно, осваивая новое, всегда надо возвращаться к наиболее значительным произведениям, одним из которых является опера "Вагиф" Рамиза Мустафаева. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, и я вновь выступлю перед уважаемой публикой в партии моего любимого героя, славного азербайджанского поэта Вагифа", - добавил артист.

(Автор: Вугар Иманов)

Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Image
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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