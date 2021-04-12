Двоюродный брат Керима Керимова рассказал об интересных моментах из жизни самого засекреченного генерала советской космонавтики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился почти 2 часа.

Непосредственное участие в этом историческом событии принимал наш легендарный соотечественник Керим Керимов, один из основателей советской космической программы. Именно Керим Керимов принимал участие в подготовке полета и провожал в полет Юрия Гагарина, за что был награжден Орденом Ленина.

Ученый-инженер, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и азербайджанского ордена "Шохрат" генерал-лейтенант Керим Керимов 25 лет возглавлял Государственную комиссию по пилотируемым полетам космических кораблей и станций. Космическую эру открыл Сергей Королев, но руководителем всего комплекса был именно Керим Керимов, который управлял сотнями предприятий и НИИ, соответствующими структурами, работавшими на космонавтику. Он лично отправлял в космос все экипажи космических кораблей, именно ему они докладывали на космодроме в Байконуре о готовности к полёту и ему же отчитывались о выполнении задания после приземления. Тем не менее самого Керимова в телерепортажах показывали только со спины, его имя не упоминалось в СМИ, было строго засекречено. Его личность стала впервые известна только летом 1987 года, когда в СССР началась перестройка.

Много интересного о Кериме Керимове, его увлечениях и интересах, различных историях из жизни и летописи космонавтики, услышанных из его уст, в интервью Trend Life рассказал двоюродный брат Керима Керимова, ветеран первой Карабахской войны полковник запаса Огтай Ахмедов.

"Хотя нас разделяет 41 год, мы двоюродные братья и всегда наши отношения были очень искренними, дружескими, по-настоящему братскими. В последние годы жизни Керимага, таким было настоящее имя Керима Керимова и именно так к нему обращались родные и близкие, будто искал собеседника, чтобы выговориться и рассказать обо всем, что пережил и был вынужден скрывать. Во время наших встреч мы часами беседовали и он будто изливал мне душу. Помню, как ещё мальчишкой в середине 60-х годов вместе с семьей побывал у него дома на Фрунзенской набережной в Доме генералов. А как он нас встречал! Много лет не был в Баку, и все время спрашивал о родине, близких и родственниках, никогда не терял связь, просил привозить ему пластинки и кассеты с исполнением мугама, больше всего ему нравилось слушать Рази Шукюрова. Игрался со мной, надел на меня свою генеральскую форму и сказал, что видит меня военным - что в будущем и произошло. Потом мы еще несколько раз встречались, в том числе на его даче в Большево, на отдыхе в Крыму. Очень любил дюшбере и кутабы с мясом, бакинский коньяк, а для поддержания физической формы занимался гиревым спортом. Дома у него всегда было напоминавшее о детстве бакинское курабье, которое он покупал в магазине. В 30-х годах оно было очень популярно в Баку. В первые годы никто из нас даже не знал, где и кем он работает. И только гордились им, когда его показывали со спины во время проводов космонавтов. Хвалился везде – это мой двоюродный брат. Многие не верили (смеется). У него были золотые руки. Одна из комнат его квартиры была отведена под мастерскую, где у него даже был столярный станок. У него было хобби – делать оконные рамы и рамки для портретов из дерева, которые раздавал друзьям, а некоторые висели на стене. Кстати, на даче в Большево он не только сделал всю внутреннюю отделку, но даже выложил печь, да так, что когда она горела, от кирпичей и камней шел дневной свет! И даже сделал электрозамок для входной двери. Шутил, говорил, что будет чем зарабатывать на хлеб после выхода на пенсию..." - начал беседу Огтай Ахмедов.

Дед стоял у истоков Азербайджанской Демократической Республики. Трагическая смерть братьев

Керим Керимов родился 1 ноября 1917 года в Баку в семье интеллигентов. Его отец, Аббасали, был выпускником Санкт-Петербургского политехнического института и работал инженером-технологом в "Азнефти", а мать, Сурийя, окончила гимназию в Баку. Дед по материнской линии Асадулла Ахмедов был родом из Шамахы, членом Бакинской городской думы, членом парламента Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 годах – первой демократической республики на Востоке. Рано потеряв отца, Асадулла был взят на попечение близким родственником, дядей известного мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева – Алаббасом Тагиевым, который привез 9-летнего мальчика в Баку. Получив первоначальное образование в медресе, затем обучился немецкому, русскому и французскому языкам, стал добиваться успехов в торговой сфере. В 1883 году создал семью с Сийярой Тагиевой, у них родились трое сыновей и две дочки – Садых, Алескер (ред. – отец Огтая Ахмедова), Фатима, Мухаммедгасан и Сурийя (ред.- мать Керима Керимова). Активно занимался меценатской деятельностью, строил дома и библиотеки в Баку и Шамахы, где в 1902 году во время сильного землетрясения оказывал помощь населению. В 1906 году был одним из основателей просветительского общества "Nəşri-maarif", председателем которого был выбран Гаджи Зейналабдин Тагиев. В парламенте принимал участие в подготовке закона о военной службе, усилении борьбы с армянскими бандформированиями, которые терроризировали мирное азербайджанское население.

В шестилетнем возрасте Керим потерял мать, которая умерла при родах третьего ребенка. Поэтому деду и отцу пришлось самим растить троих детей. Керим пережил трагическую смерть братьев. Один из братьев - Сулейман служил на пограничной заставе в Украине и геройски погиб в первые дни Великой Отечественной войны против немецких оккупантов. Ему был всего 21 год… Не перенеся гибели внука, Асадулла Ахмедов умер. Мустафа с первых дней войны отправился добровольцем на фронт, был командиром батареи, награжден боевыми орденами и медалями, впоследствии стал ученым-востоковедом. Трагически погиб 26 сентября 1960 года во время крушения борта Вена-Москва, когда из-за плохих погодных условий самолет оказался в 20 метрах над землёй, и зацепив верхушки деревьев, врезался в лес около аэропорта Шереметьево. Керим Керимов винил себя в его смерти. Дело в том, что Мустафа Керимов в те дни находился в Анкаре на научном симпозиуме. Когда он собрался лететь в Москву, рейс отменили из-за погодных условий. Мустафа связался с Керимом, который тогда находился в Вене в рабочей поездке, и был приглашен в столицу Австрии, чтобы лицезреть ее достопримечательности. "Если бы я не пригласил Мустафу в Вену, он был бы жив", - с болью в сердце говорил Керим. Мустафе было всего 37 лет…

В 12 лет создал радиоприемник и... попал в список НКВД. В 18 лет создал семью

Первоначальное образование получил в медресе мечети Тезе Пир, где учился два года, затем пошел в школу №8 (ныне носит имя Керима Керимова), которую окончил в 1934 году. Интересно, что имя 12-летнего Керима Керимова и его братьев - 9-летнего Сулеймана и 6-летнего Мустафы оказалось в …списке НКВД в 1930 году, когда его дед Асадулла Ахмедов был арестован по подозрению в антисоветской деятельности. Дело в том, что Керим с детства увлекался радиотехникой. Когда ему было всего 12 лет, создал радиоприемник, который ловил волны даже из Европы – в те годы это было чудесным изобретением. Но и этот факт насторожил власти. За неимением веских доказательств Асадулла Ахмедов был отпущен.

Керим очень рано, в 18 лет, создал семью, его избранницей стала Зарифа Ханифаева, с которой он учился в одной школе. Юный Керим был влюблен и даже стал ходить в танцевальный кружок, который посещала Зарифа, чтобы завоевать ее любовь. Отец был категорически против этого брака в силу юных лет сына и того, что девушка была старше на год. Только вмешательство деда позволило соединить сердца влюбленных. А свадьбы не было (отец был против) – только бракосочетание, и в узком семейном кругу отметили это событие. 22 января 1937 года родилась дочь, которую Керим назвал в честь матери - Сурийя.

Впоследствии супруга Керима Керимова – Зарифа оканчивает химический факультет Азербайджанского индустриального института, преподает химию в Московском государственном университете. К сожалению, она рано скончалась, в 1972 году.

Их дочь Сурийя пошла по "космическому пути" отца, стала известным учёным астрономо-геодезистом, доктором технических наук. Работала в Астрономическом совете АН СССР, который впоследствии был преобразован в Институт астрономии Российской академии наук, стояла у истоков зарождения космической геодезии, и начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, занималась разработкой методов космической геодезии. Соавтор одной из первых монографий по решению геодезических задач с использованием искусственных спутников Земли. Внесла большой вклад в организацию высокоточных лазерных наблюдений ИСЗ, а также в реализацию многих международных кооперативных программ. Скончалась 16 июля 2015 года.

Керим (умер 29 марта 2003 года), Зарифа и Сурийя похоронены на Ваганьковском кладбище в Москве.

Внуки Керима Керимова – Керим и Григорий, выпускники МГУ. Один работает в сфере современных ауди-видео систем, другой - в итальянской винодельческой компании. А племянница Марьям, дочь Мустафы, профессор Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.

Работа над "Катюшей" и ФАУ

В 1936-1939 годах Керим Керимов учился на энергетическом факультете Новочеркасского индустриального института им. Серго Орджоникидзе, затем перевелся на четвертый курс Азербайджанского индустриального института, параллельно работал директором радиоузла в Мардакане. После окончания в 1942 году вуза был направлен в Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского, эвакуированную из Москвы в Самарканд. Вследствие своего незаурядного таланта сразу же был принят на последний курс, получил специальность инженера-механика реактивного вооружения. Его дипломная работа в 1943 году "Цех по изготовлению минометов" была очень актуальной и стала готовым проектом по усовершенствованного производства.

В этот период Керимов становится одним из конструкторов-рационализаторов БМ-13 ("Катюша") – советской боевой машины реактивной артиллерии, привнеся ряд усовершенствований и инспектируя заводы, где изготавливались снаряды и установки, за что был удостоен ордена "Красной Звезды". Это орден ему лично вручил Сталин во время торжественного мероприятия с участием других конструкторов "Катюши".

Сразу после войны, в 1946 году, с группой других специалистов-ракетчиков Керимов был командирован в Нордхаузен и Бляйхероде, которые были центрами германского ракетостроения, где в цехах, высеченных в горах, изготавливались грозные ФАУ-2. Это была первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. В отличие от твердотопливных "Катюш", ФАУ -2 работали на жидком топливе. Сталин распорядился узнать все о ФАУ, произвести усовершенствования, причем все составные части ракет должны были быть исключительно советского производства. Помимо профессиональных качеств, Керим Керимов отлично знал немецкий язык, что было очень важно.

Однако американцы вывезли все самое ценное, включая Вернера фон Брауна, который стал родоначальником американской астронавтики.

И все же советские ракетчики кое-что отыскали, причём не только "останки" самой ФАУ, которую удалось восстановить, но и одного из соратников фон Брауна, талантливого конструктора Гретруба, которого вывезли в Москву и выделили ему отдельный особняк. Керим Керимов со смехом рассказывал, что был удивлен требованием Гретруба – доставить вместе с ним корову, молоко которой он привык пить и другого не признает.

Затем Керимов проходил службу в Центральном аппарате министерства обороны, где прослужил 20 лет на различных должностях - от старшего инженера до начальника Центрального управления космических средств. В 1950 году он был удостоен Сталинской премии за внедрение радиоизмерительной системы "Дон". В сентябре 1960 года Керим Керимов был назначен начальником управления Главного управления ракетного вооружения, а в 1964 году возглавил только что созданное Центральное управление космических средств Ракетных войск стратегического назначения. За внедрение спутникового фоторазведывательного комплекса "Зенит" удостоен Ленинской премии. Космическую эру открыл Сергей Королев, но руководителем всего комплекса был именно Керим Керимов, который управлял всеми заводами и фабриками, сотнями НИИ, соответствующими структурами, работавшими на космонавтику. Перед смертью, в 1964 году Сергей Королев сказал, что на его месте должен быть Керим Керимов. Так нашего соотечественника в 1965 году назначили руководителем Главного космического управления в министерстве общего машиностроения СССР, которое занималось созданием ракетной и космической техники. В 1966 году, находясь в этой должности, он стал председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам и руководил ею в течение 25 лет. В Комиссию, которая занималась госприёмкой всех пилотируемых космических кораблей, входили пятьдесят человек, среди которых президент Академии наук, министр обороны СССР, другие министры... У Керима Керимова была прямая телефонная связь с Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым.

Гибель космонавтов. Только Керимов посмел возразить Брежневу

Он был свидетелем триумфа Гагарина, пережил гибель космонавтов, взлет "Востока-1" и затопление своего детища - станции "Мир". Очень тяжело переживал из-за трагедий...

На заседании Совета обороны в июле 1967 года Брежнев раскритиковал всех за срыв запуска новой ракеты "Восход" (до этого была "Восток"), заявив о большом уроне авторитету СССР как великой космической державы. И только генерал Керимов посмел возразить генсеку, сказав, что он не допустит полета пока все не будет отлажено до мелочей. Он не мог промолчать, т.к. очень переживал за жизнь космонавтов. Леонид Ильич был в шоке! Маршалы и министры молчат, склонив головы, а какой-то генерал-майор ему возражает. Он потребовал объяснений. Дело в том, что новый корабль дважды побывал в космосе с экипажами, но безопасность космонавтов на старте и в первые минуты полета вызывала сомнения. Керимов также рассказал, что дважды Герой Советского Союза (ред. - второй раз звание присвоено посмертно), космонавт Владимир Комаров - первый человек, побывавший в космосе дважды и первый человек, погибший во время полёта в космос, стал жертвой элементарной ошибки, которая вылилась в большую трагедию 24 апреля 1967 года. Космонавт умер при приземлении на Землю из-за того, что внутренняя поверхность контейнера, в котором хранился парашют, была обработана на заводе с нарушением технологии. Вместо скользкой она стала шероховатой, а запасной парашют не раскрылся - стропы запутались.

После этого разговора все подумали, что через полгода Керимова уволят. Однако в октябре 1967 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта за успешную стыковку на орбите между двумя беспилотными космическими аппаратами ("Космос-186" и "Космос-188").

Та история, так же, как трагическая гибель экипажа "Союза-11" 30 июня 1971 года в составе Георгия Добровольского, Виктора Пацаева и Владислава Волкова, до последних дней жизни Керимова болью отзывалась в его сердце. Опять элементарный технический сбой - вентиляционный клапан, который при спуске должен был открыться уже в плотных слоях атмосферы, открылся преждевременно в безвоздушном пространстве. Когда в отверстие диаметром 5 сантиметров стал со свистом выходить воздух, космонавты даже попытались дотянуться и заткнуть его рукой. Такое, в принципе, вполне возможно, но они были пристегнуты к креслам и дотянуться не смогли, а отстегнуться не успели.

В 1979 году за успешное осуществление полетов на пилотируемые орбитальные станции Керимову была присуждена Государственная премия, а в 1987 за создание многомодульной орбитальной станции "Мир" и обеспечение полетов на эту станцию - звание Героя Социалистического Труда.

Венцом деятельности Керима Керимова, его настоящим детищем, стала пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция "Мир". Тогда в США писали, что СССР на 10 лет опередил американцев и теперь владеет космосом. Все годы работы с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года она достраивалась, и после дополнительных усовершенствований могла и дальше эксплуатироваться. В числе причин отказа от этого официально были названы выработка ресурса станции, происшествия и аварии на ней, "дорогое" обслуживание. Керим Керимов тогда очень переживал, из его глаз шли слезы – 15 лет было отдано работе, связанной с этой станцией. Он себя сравнивал с тургеневским Герасимом, вынужденным своими руками топить Муму. И до конца жизни был убеждён, что на затоплении станции настояли США, не желавшие, чтобы у американского проекта МКС были конкуренты.

Космические истории

Перед полетом человека в космос отправили собак - Белку и Стрелку. Это произошло 19 августа 1960 года. Реализация этого проекта началась еще в 1957 году под руководством главного конструктора Сергея Королёва. Для этого по специальной методике были отобраны 12 собак - весом до 6 кг, высотой до 35 см, возрастом от двух до шести лет. Отбирались только самки, так как для них проще было разработать ассенизационное устройство. Кроме того, окрас должен был быть светлым для лучшего наблюдения с экранов мониторов. Собаки должны были выглядеть привлекательно на случай, если их будут представлять СМИ. Полёт продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт. Но Белку смогли вернуть обратно, а Стрелка, увы, навсегда осталась в космосе. Из-за этой истории пришлось принять на себя атаки английского общества защиты животных.

В сверхсекретной обстановке, чтобы не узнали американцы, готовили и космонавтов. Кандидатов было шестеро, но после жесткого отбора остались только Юрий Гагарин и Герман Титов. 3 апреля 1961 года состоялось заседание Политбюро во главе с Хрущевым и с участием Королева и Керимова, где была назначена дата – 12 апреля, так как поступила информация, что американцы в конце апреля собираются первыми "попасть" в космос. У космонавтов были одинаковые показатели, но решающим фактором стало… имя Титова – Герман. Недавно закончилась война и имя, которое ассоциировалось с Германией, не понравилось руководству страны. Все очень волновались, были подготовлены два письма – одно поздравительное советскому народу, другое – о неудавшемся полете. Были отработаны все варианты спасения космонавта максимум за 30 минут. За два дня до полета Юрий Гагарин написал прощальное письмо жене Валентине и дочкам Лене и Гале. Он знал, что ему предстоит очень опасное мероприятие, в успехе которого не было стопроцентных гарантий. Это письмо было передано Кериму Керимову, который сохранил его и передал Валентине Ивановне только через 7 лет - после гибели мужа в авиакатастрофе 27 марта 1968 года. Но тот день, 12 апреля, вошел в историю человечества, а Керим Керимов в 1961 году, в возрасте 44 года, получил звание генерал-майора.

Первой женщиной в космосе тоже стала представительница СССР Валентина Терешкова. Это был своеобразный агитационный акт для мировой общественности и исторический рекорд. Первая женщина в космосе - советская женщина. Это произошло 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6". Фраза, которую она произнесла перед стартом: "Эй! Небо! Сними шляпу!", представляла собой цитату из поэмы Владимира Маяковского "Облако в штанах". Но ей этот полет дался тяжело, на первых витках она даже не смогла взять на себя управление. Сергей Королев ее с Земли спрашивает: "Чайка" (позывной Терешковой), вы выполняете полетное задание?". А она в ответ: "Пока нет". Королев даже растерялся. Правда, потом она пришла в себя и даже попросила удлинить полет до трех суток. В целом все прошло нормально, если не считать, что Валентина разбила себе лоб при катапультировании.

"Союз - Аполлон" являлся чисто политическим проектом, который был осуществлён 15 июля 1975 года между СССР и США. Керим Керимов был против, так как считал, что это на пользу только американцам. Но приказ – есть приказ. Советской космической промышленности пришлось внести очень много изменений для повышения надежности, провести большой комплекс мер для первого международного космического проекта. Подготовка проходила в нервозной атмосфере, и больше походила на политический торг, не имеющий никакого отношения к науке. Перед самым стартом полет чуть не сорвался из-за того, что не работала цветная видеокамера в салоне корабля. Если бы полет тогда отложили, американцы воспользовались бы случаем, чтобы в очередной раз очернить СССР и потребовали бы оплатить их расходы. Никто тогда не хотел брать на себя ответственность: полет-то политический! И Керим Керимов решил не откладывать полет, его поддержал министр машиностроения Афанасьев. Решили обойтись черно-белой камерой.

Возвращение домой спустя 46 лет!

Керим Керимов не был в Баку с 1942 до 1987 года, целых сорок шесть лет. Увидев Баку, он расплакался... Он оставался в гостинице "Республика", квартиры в Баку у него не было. Великий лидер Гейдар Алиев, который с большим уважением относился к Кериму Керимову, неоднократно предлагал ему квартиру в Баку, он отказывался. В 1991 году, в возрасте 74 лет, он вышел в отставку, но продолжал работать консультантом Центра управления полетами. Оказывал всяческую поддержку Центру аэрокосмических исследований Национальной академии наук Азербайджана, делился опытом с молодыми учеными. Был избран почётным членом НАНА. Когда приезжал в Баку, первым делом шел на Ясамальское кладбище, чтобы почтить память родителей и родственников. Причем сам читал наизусть молитву из Корана "Йасин"! В последний раз приезжал в Баку в 2002 году, незадолго до своей смерти, долго гулял по городу… Как будто прощался…

Потрясающий был человек, добрейшей души, искренний, с отменным чувством юмора, всегда помогал людям и в первую очередь заботился о космонавтах, решал все их проблемы. Он хоть и был самый засекреченный генерал советской космонавтики, но всегда был против личной охраны, чувствовал себя неловко. Конечно, его охраняли, но втайне от него. Поразительная работоспособность, дисциплина, энергия и умение находить самые оптимальные решения сделали его непревзойдённым в своей сфере, прошедшим славный путь от старшего инженера до руководителя ведущих управлений. Он был действительно гениальным и все это признавали! Керимага навсегда останется в наших сердцах...

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)