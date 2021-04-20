Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО)

Интервью 20 апреля 2021 17:50 (UTC+04:00)
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа проходит ряд мероприятий. С 11 марта по 3 мая 2021 года в Государственном музее Востока проходит выставка «Сюжеты и образы Низами», привлекшая большое внимание публики и прессы. Куратор выставки, заместитель директора музея Илья Зайцев рассказал журналисту Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об истории и перспективах проекта, значении творчества Низами для мировой культуры и сотрудничестве с азербайджанскими коллегами.

– Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, кому принадлежит идея этой юбилейной выставки Низами? Как сформировалась её концепция?

– Идея пришла мне в голову ещё до наступления пандемии, и, несмотря на все сложности, в этот юбилейный год мы решили почтить память великого поэта. Перед нашими глазами стоял пример празднования его 800-летия, которое, несмотря на тяжелейшие условия, прошло в конце декабря 1941 года в блокадном Ленинграде. И мы решили, что обязательно отметим это событие не только научной сессией в Эрмитаже, как это было тогда, но и выставкой. Мы собрали 57 предметов декоративно-прикладного искусства, миниатюры, ковры, которые являются иллюстрациями к поэмам Низами, причём многие из них выставляются впервые. Большая часть предметов из коллекции нашего музея, а некоторые мы получили с любезного разрешения Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева, Музея-усадьбы Архангельское и Фонда Марджани.

– Какие из экспонатов, представленных на выставке, имеют особенную ценность, уникальность? На что вы советуете посетителям обратить особое внимание?

– Прежде всего, украшением этой экспозиции является уникальная рукопись из собрания нашего музея, которая была переписана в Герате, современном Афганистане, в 1491 году. Это прекрасно оформленный экземпляр «Хамсе» – «Пятерицы», у которого очень интересная судьба. Рукопись когда-то принадлежала французскому консулу в Тегеране, а потом её купил русский коллекционер Щукин, и в составе щукинской коллекции она попала в наше собрание. Увеличенными копиями миниатюр из этой рукописи мы украсили экспозицию выставки, иллюстрируя всю «Пятерицу». Этот экспонат очень показателен с точки зрения отношения к творчеству Низами, великолепного качества, художественных достоинств.

Проиллюстрировали мы поэмы и предметами декоративно-прикладного искусства: у нас есть изразцы, лаковые переплёты, ковры. А самый ранний экспонат нашей выставки – кувшин 13-ого века из собрания Эрмитажа, найденный при раскопках в Туркменистане, на котором изображена сцена из поэмы «Хосров и Ширин». Этот предмет – практически ровесник Низами, что говорит о том, что произведения поэта почитались и современниками, и уже тогда разошлись по миру очень широко – сцены из них были узнаваемы.

– Какое впечатление осталось у вас от церемонии открытия выставки?

– Открытие вызвало безусловный интерес – было многолюдно, несмотря на пандемию. Были и представители дипломатического корпуса, в том числе и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который рассказал о жизни и творчестве Низами Гянджеви, а также о праздновании 850-летия поэта, одним из организаторов которого он был 30 лет назад. Торжество тогда проходило практически на Всесоюзном уровне – такое значение придавалось этому юбилею. Открывшаяся ныне выставка, безусловно, пользуется популярностью, она получила серьёзный резонанс в СМИ России и Азербайджана – было много публикаций и репортажей. В книге отзывов можно найти очень тёплые слова посетителей, ценителей поэзии и искусства разных национальностей, в том числе и земляков самого Низами из Гянджи. Для нас очень важно и ценно, что то, что мы сделали, находит отклик в сердцах людей. Данную экспозицию также запланировано представить в Баку. Нам бы очень хотелось, чтобы азербайджанские зрители увидели эту выставку, ведь для них поэмы Низами являются чем-то особенно родным и важным. Среди экспонатов есть и широко известные, и незнакомые зрителям и России, и Азербайджана. В таком качестве, количестве и контексте эти предметы выставлены впервые. Надеюсь, выставка найдёт в Азербайджане такой же тёплый приём и отклик, как и у нас.

– Поэмы Низами написаны более 800 лет назад. В чём, по-вашему, их современность, чем они интересны сегодня?

– Речь в поэмах Низами идёт о тех вещах, которые до сих пор составляют суть человеческого существования, они будут актуальны до тех пор, пока люди живут на свете. Например, «Лейли и Меджнун» иногда называют восточными «Ромео и Джульеттой», а по справедливости следовало бы говорить наоборот, что «Ромео и Джульетта» – это западные «Лейли и Меджнун», ведь Низами написал свою поэму гораздо раньше.

– Низами был не только поэтом, но и философом. В чём значение гуманистических идей и образов Низами для мировой культуры?

– В некоторых своих поэмах Низами приводит философские притчи. В частности, в поэме «Искандер-наме», посвящённой проблеме взаимоотношений между правителем и подданными, он поднимает тему справедливого устройства человеческого общества. Это всегда было важно, и особенно актуальным стало в нашу эпоху, когда мы говорим об общечеловеческих ценностях. Искандер – это реальный персонаж, Александр Македонский, образ которого переосмыслен поэтом. Но, несмотря на ярко прописанную историческую канву, эта поэма не об истории, а о поиске справедливого царства, которое Александр, в конце концов, находит и которое достаётся ему не завоеванием, а философскими размышлениями и благочестивыми деяниями. Притча об осаде Дербента гласит, что его стены, устоявшие перед войском Александра, пали перед благой молитвой отшельника. На нашей выставке поэма проиллюстрирована картиной Николая Константиновича Рериха, на которой Александр обращается за помощью к отшельнику. В этой картине мы видим сплав и художественных традиций разных народов и времён, и философское осмысление сюжета, идеи противостояния насилию.

– Планируется ли как-то продолжить сотрудничество с азербайджанскими коллегами?

– Мы активно сотрудничаем с азербайджанскими коллегами, например, давно дружим с директором Азербайджанского музея ковра Ширин Меликовой. Сравнительно недавно у нас была прекрасная совместная выставка «Эхо советского Азербайджана», в которой мы попытались показать, как развивалось декоративно-прикладное искусство Азербайджана в первые годы Советской власти. Сделано это было в первую очередь на примере ковров, ведь ковроткачество – очень важная для Азербайджана тема. По этой выставке был издан хороший каталог. То есть, в течение последних полутора лет у нас с азербайджанскими коллегами состоялось два крупных проекта. Надеюсь, ещё много совместных проектов у нас впереди, ведь наши коллекции и интересы очень близки.

– Как сотрудник Центра изучения Ближнего Востока и Кавказа, преподаватель магистерской программы «Мусульманские миры в России», в чём вы видите основу и перспективы сотрудничества и дружбы Азербайджана и России?

– Дружба эта насчитывает уже не одно столетие, и я думаю, что залог того, что она имеет большие перспективы, в её исторической укорененности. Народы России и Азербайджана издавна являются соседями, нас многое объединяет – и семейные связи, и культурная евразийская общность, и ментальная близость. Эта близость послужит и будущим успехам в развитии наших отношений. Думаю, и с политической точки зрения наши два государства во многом разделяют одни и те же позиции, и это тоже важно.

– Доводилось ли вам лично бывать в Азербайджане, есть ли в перспективе такие планы?

– Я бывал в Азербайджане многократно и, надеюсь, ещё не раз там окажусь. Ближайшие планы касаются как раз организации выставки, посвящённой Низами. Я очень люблю Баку – это прекрасный город, с которым у меня связана масса личных воспоминаний и переживаний. О времени, когда мне удалось поработать в Институте рукописей с архивом Ахундова, у меня остались самые тёплые воспоминания – это был прекрасный опыт сотрудничества с нашими азербайджанскими коллегами. С большой теплотой я вспоминаю и прекрасный город Шеки, с удовольствием побывал бы там ещё раз.

(Редактор: Надир Насиров)

Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Image
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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