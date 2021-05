С любовью к Азербайджану с берегов Адриатики! Эксклюзивное интервью с Лука Латтанцио - всемирно известным итальянским певцом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Побывать всего один раз в Баку и всей душой полюбить Азербайджан... Именно это произошло со всемирно известным итальянским оперным исполнителем Лука Латтанцио, который два года назад побывал у нас и увез с собой массу впечатлений. Он вновь мечтает вернуться, но уже с концертом, чтобы еще больше узнать о нашей стране.

Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с артистом, которое он дал по телефону из пригорода Анконы (Италия). Причем певец в тот момент находился на берегу Адриатического моря. Беседа прошла на русском языке. Как оказалось, на протяжении нескольких лет он часто посещал Россию, жил и работал в Москве, проходил мастер-класс в Большом театре, выступал с концертами и на различных мероприятиях. В общении Лука оказался очень позитивным и доброжелательным.

Певец и композитор Лука Латтанцио родился 22 июля 1978 года в городе Милане. В возрасте 11 лет он переезжает на восточное побережье Италии, в регион Марке. Лука начинает петь еще в детстве, а в 15 лет открывает в себе талант композитора. Он изучает вокал и игру на гитаре, на которой чаще всего создает свои композиции. Выпускник факультета иностранных языков и культур Урбинского университета имени Карло Бо и консерватории Пезаро имени Джоаккино Россини. Участник многих фестивалей и музыкальных конкурсов в Италии, теле- и радиопередач как в родной стране, так и за рубежом. Он дал огромное количество концертов по всему миру, выступал на больших площадках Франции, Испании, Франции, России, Германии, Люксембурга, Бельгии, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Прославился во многих странах благодаря своему шоу Viva L'Italia. Принимал участие в официальных церемониях вручения премий, корпоративных мероприятиях и др. Лука Латтанцио сочетает классическую оперную и популярную музыку, а также исполняет классический религиозный репертуар.

В его репертуаре - поп-опера, итальянские и зарубежные хиты, авторские композиции. Кстати, в 2003 году он стал главным героем фильма "Ci ritorni in mente", снятого в честь итальянского композитора Лусио Баттисти. Активно занимается благотворительной деятельностью. А в 2006 году со своей песней "Champions for Peace, Сhampions for Love" выступает на XX зимних Олимпийских играх в Турине. Исполнял национальный гимн Италии перед международными спортивными матчами.

"В Баку я был два года назад, когда был приглашен для выступления на свадьбе. Я был всего три дня в вашем городе, но полюбил его всей душой, увидел очень много общего между азербайджанцами и итальянцами. У нас одно сердце – доброе и отзывчивое, яркий темперамент и гостеприимство. И даже тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи - итальянец. А манерой общения и даже стилем исполнения песен азербайджанцы очень схожи с неаполитанцами. И, видимо, неслучайно Баку и Неаполь являются городами - побратимами. Мне очень понравилась древняя и современная архитектура Баку. Во время прогулки по бульвару был очарован Малой Венецией, где люди плавали на гондолах. И еще мне очень понравились азербайджанские блюда из баранины (смеется). Тогда было очень тепло, как в Италии. 2020-й был объявлен Годом культуры Азербайджана в Италии, но, к большому сожалению, из-за глобальной пандемии не смогли его провести на высоком уровне. Итальянцам было бы очень интересно узнать о культуре и искусстве азербайджанцев, их традициях и обычаях. Например, мне очень нравится мугам. Музыка объединяет народы и страны, потому что всегда несет любовь".

На днях артист представил в соцсети знаменитую композицию азербайджанского певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева "Синяя вечность" на итальянском языке, которую сам перевел на родной язык, а припев исполнил на русском языке. А до этого исполнил хит российской звезды азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) "Комета" на итальянском языке.

"Муслим Магомаев – великий певец, а я – маленький. Я знаю, что он два года проходил стажировку в миланском театре Ла Скала, слышал его итальянские песни и оперное исполнение, вокальные партии в спектаклях Джакомо Пуччини "Тоска" и Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" – это было великолепно! Я считаю, что Муслим Магомаев был первым оперным исполнителем, который стал петь эстрадные композиции. Он был, как Френк Синатра! И его композицию "Синяя вечность" исполнял, как студент. И мне очень приятно, что она вызвала большой интерес в соцсетях, особенно высоко ее оценили азербайджанские слушатели – это очень приятно, выражаю всем свою искреннюю признательность. "Синяя вечность" - очень знаковая композиция. Италия с трех сторон окружена четырьмя морями – Адриатическим, Лигурийским, Тирренским и Ионическим, которые связаны со Средиземным морем. Азербайджан также омывается Каспийским морем. И в этом наши страны тоже похожи. Я очень люблю море, и мой дом находится рядом с этой водной стихией. Штиль и шторм, слышу шум моря каждый день, а когда хочется подумать о чем-то особенном или побыть одному, выхожу на берег и слушаю в тишине его звук. Особенно, люблю гулять зимой, когда рядом никого нет… А когда исполнял эту песню, то чувствовал всю гамму переполняющих меня эмоций, мои сердце и душа были раскрыты всему миру. Это трудно передать словами".

Лука Латтанцио очень хотел бы после завершения пандемии выступить в Баку с концертом, а также побывать в регионах страны, посмотреть достопримечательности, узнать об обычаях и традициях.

"Я бы хотел передать моим азербайджанским друзьям и всему вашему прекрасному народу мои только самые сердечные пожелания любви и мира. Италию и Азербайджан связывают многолетние дружеские связи, наши артисты часто выступали у вас, а ваши - у нас. И мне бы очень хотелось выступить с концертом в Баку, чтобы вложить свой маленький кирпич в этот дом дружбы и процветания между нашими народами. С любовью к Азербайджану!".

(Автор: Вугар Иманов)