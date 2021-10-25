Елена Симурзина удивлена, как ее встретили в Баку: Такое со мной впервые!

БАКУ /Trend Life/ - Педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Елена Симурзина восхищена красотой столицы Азербайджана и добротой местных жителей. Об этом Симурзина рассказала в беседе с корреспондентом Trend Life.

Напомним, что 25 октября в Пространстве современного искусства YARAT в Баку начала работу "Лаборатория для молодых театральных продюсеров". Своими знаниями с участниками проекта делятся педагоги ГИТИСа - Елена Симурзина, Александра Князева и Эльшан Мамедов.

"Впервые прилетела в столицу Азербайджана. Баку прекрасен, жители города, наверное, привыкли к его красоте, но когда первый раз приезжаешь, то это бросается в глаза. Ни о чем больше думать не можешь, только о том, как бы погулять по городу, посмотреть все достопримечательности. Надеюсь, будет время и на лабораторию, и на ознакомление с прекрасным Баку", - сказала Елена Симурзина.

Она призналась, что слышала много о Баку от нашего соотечественника Эльшана Мамедова и вдовы Муслима Магомаева - народной артистки СССР Тамары Синявской.

"У нас в ГИТИСе преподает Тамара Ильинична Синявская, мы много общались, я знаю много интересных историй. Конечно, воспользуюсь визитом, обязательно посещу могилу и почту память легендарного исполнителя", - заявила педагог ГИТИСа.

Симурзина подчеркнула, что у нее сложилось ощущение, что в Баку все поют, у всех прекрасные голоса, все творческие люди.

"И еще что меня поразило… Я заядлая путешественница, побывала во многих странах мира. Проходя паспортный контроль по прилету в Баку, мне сказали "Добро пожаловать!" и улыбнулись. Кстати, впервые за всю историю моих путешествий. Такого я не встречала нигде, это общее настроение очень чувствуется.

Если говорить о лаборатории, то в первую очередь хочется подружиться с теми людьми, кто пришел на занятия. Ведь театральная среда – это отдельная нация, это люди одной группы крови, которые понимают друг друга", - сказала она.

Педагог ГИТИСа также отметила, что если представится возможность, то она с удовольствием посмотрит спектакли азербайджанских театров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)