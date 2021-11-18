Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова

Интервью 18 ноября 2021 12:09 (UTC+04:00)
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова

БАКУ /Trend Life/ - Это были далекие 70-е годы. На перилах балкона последнего этажа дома возле Аздрамы (прим. – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр) сушили старинный килим. Через некоторое время в дверь квартиры постучались, две женщины представились ткачихами, и попросили хозяев дать им на время килим, чтобы скопировать рисунок. Доверчивые хозяева килим отдали, ясное дело - больше они его не видели…

Свидетельницей этой неприятной истории явилась 10-летняя девочка, также проживающая в этой квартире, произошедшее настолько отпечаталось в ее памяти, что спустя долгие годы она связала свою деятельность с созданием килимов и других тканных изделий.

Сегодня Вюсала Шахмирова-Азимова та самая 10-летняя девочка, успешный дизайнер и основатель бренда FİRAVAN. Но к этой сфере она пришла не сразу...

Вюсала Шахмирова-Азимова педагог по образованию, автор программ дошкольного образования, затем она получила вторую специальность – профессию психолога. О том, как та история в детстве повлияла на выбор профессии в будущем, как старинные узоры килимов можно применить в современном интерьере и аксессуарах, Вусаля ханым рассказала Trend Life.

- Вюсала ханым, Вы помните узоры того старинного килима, который так и не вернули?

- Это был килим моей бабушки, он был очень красивый. Сейчас я уже отчетливо не помню все его узоры, но в памяти сохранились воспоминания о том, насколько он мне нравился. Уже тогда я стала замечать, что у меня тяга к узорам, к чему-то национальному. История потери того, что мне очень нравилось и связано с нашим национальным достоянием, надолго осталась в моей памяти, и послужила причиной моего увлечения. Кстати, родные потом говорили, что взамен бабушкиного килима нам вернули другой, но этого я уже не помню…

- Расскажите о Вашем бренде, как зародилась идея соединять в различных изделиях этнический и современный стили?

- Идея бренда зародилась очень давно, больше 20 лет я увлекаюсь тканными изделиями, в основном килимами. Так вот, именно четверть века назад познакомилась с мастерицей, в чьей семье испокон веков ткались килимы, придерживаясь традиционных азербайджанских узоров. Уже тогда мне пришла идея, что следует создавать что-то необычное, совмещая модерн и этнос.

Но начала я работу в 2017 году, когда ко мне обратилась именно та ткачиха, о которой я упомянула ранее, она знала о моей задумке…Так, мы начали ткать килимы, немного привнося в них модерна, потом постепенно перешли на создание сумок, здесь я уже стала договариваться с портными, покупала ткани, придумывала необычные модели, затем уже стали создавать предметы домашнего декора - это скатерти, ранеры и т.д. Вот так, постепенно формат наших изделий расширился и стал увеличиваться.

- Какая продукция сейчас выпускается под брендом FİRAVAN?

- В ассортимент входят авторские эксклюзивные сумки, скатерти, ранеры, образцы домашнего декора - пуфики, подушечки, настенные панно и другие изделия – все, что можно применить в домашнем интерьере.

- А название бренда как зародилось, какой смысл оно несет лично дня Вас?

- И бабушка, и дедушка были педагогами, преподавали они на азербайджанском языке. Бабушка - литературу и азербайджанский язык, а дедушка был историком. Это были глубоко образованные, интеллигентные люди, с которыми можно было общаться часами, и многое познавать. В школе я училась в русском секторе, и произношение из их уст много интересных слов на азербайджанском языке, доставляло мне огромное удовольствие. Слово фираван "вбилось" мне в сознание с детства, всегда казалось- его надо где-то применить. И когда речь зашла о том, что я открою бренд, то, не задумываясь, назвала его FIRAVAN. Фираван – носит определение счастья, здоровья, успеха, благополучия, и мне хотелось, чтобы все, что связано с нашей нацией, с нашим народом, приносило только хорошие блага.

- По первой специальности Вы педагог, затем переквалифицировались в психолога, также выступаете в качестве дизайнера. Как все эти сферы перекликаются?

- Будучи психологом, я естественно анализирую, к тому же очень люблю математику. На мой взгляд, математика очень сильно связана с ковроткачеством. Именно создавая рисунки, узоры для ковров, я поняла - основа всему математика и геометрия. Как-то нарисовала ковер, и на одной из выставок ко мне подошел гость,заметив, что это персидский узор. Я возразила - не персидский, а всего лишь геометрия. Вообще считаю, что спорить не стоит, надо просто создавать...

Любовь к математике, преподаванию, психологии, аналитический склад ума - мне кажется, все это взаимосвязано. А что касается дизайнерской деятельности, она всегда была при мне. Я создавала модели платьев для подруг, сама придумывала необычные вещи, не любила носить стандартное, всегда что-то заказывала, шила, то же самое и с аксессуарами, я очень давно создаю необычные ювелирные изделия. Также люблю все, что связано с дизайном интерьера.

- Вюсала ханум, получается, по первой специальности Вы учитель математики?

- Я педагог начальных классов. Оказалась в этой профессии по воле судьбы, поступала на исторический факультет. Подавала документы в АПИ (Азербайджанский педагогический институт), тогда завкафедры истории был мой дедушка, профессор Шахмиров. Все, что было хоть как-то связано с историей, рассказами о прошлом, меня крайне увлекало, а еще, наверное, любовь к дедушке и его деятельности имела для меня особое значение. Но в год моего поступления был издан указ, что абитуриенты не могут поступать и в дальнейшем учиться на факультете, где работает кто-то из их родственников. Каково было мое разочарование, когда дедушка пришел и сказал мне об этом. Тогда я поступила на факультет "Педагогики и методики начального образования".

- А вы работали по специальности?

- Да, потому что очень любила работать с детьми. Я сама мама четверых детей, разработала очень много программ дошкольного образования, и методики начального образования. В процессе преподавания сталкивалась с большими проблемами и у детей, и у взрослых. Представьте, в работе с ребенком, ты связана не только с ним, а со всей семьей – родителями, бабушками, дедушками. И приходится налаживать ситуацию, объяснять, находить выход из сложившихся обстоятельств. В моей педагогической практике было много детей с большими психологическими проблемами, которым требовалась помощь. Тогда поняла, что мне необходима дополнительная квалификация, и получила сертификат психолога. Сейчас практикую в качестве частного психолога. Когда меня спрашивают, почему психология, отвечаю - мне всегда хотелось помогать.

- А познания в психологии помогают Вам в работе бренда?

- Если человек руководит, пусть даже маленьким брендом, то должен правильно пользоваться тем потенциалом, и теми ресурсами, которые у него есть. Общаясь с людьми, понимаю, что не многие это умеют, и теряют контроль над теми работниками, которые стоят большего уважения. Я применяю совершено другой подход, во многом иду на уступки, вникаю в ситуацию, стараюсь принимать во внимание положение, в котором находятся мои работники. А работа с клиентами дело очень сложное, угодить всем невозможно, но мы стараемся, чтобы все были довольны.

- Давайте вернемся к дизайну, на Ваш взгляд, насколько актуален этностиль, и как он применим в обычной жизни?

- Как-то у меня был разговор с женщиной, которая посмотрев мои килимы, сказала, что иностранцев сейчас в стране мало, и я могу их просто не продать… Но я создаю свою продукцию не для иностранцев, а для азербайджанцев. Хочу, чтобы частичка нашей Родины, культуры была в доме каждого. Например, даже небольшие килимы можно в виде настенных панно добавить в интерьер, и это принесет индивидуальность. Так вот, моя цель, чтобы у каждого в доме эта индивидуальность присутствовала. Меня, например, не интересуют большие ковры, килимы, потому что есть специалисты в этой области, меня привлекает декор. Поэтому, в моих изделиях вы не увидите ничего большого по своим размерам, я преследую цель создать что-то красивое, с национальным колоритом, и в тоже время, применимое при любом интерьере. Мои изделия - это небольшая изюминка, которая говорит о том, что я представитель этой страны, этой нации, этой культуры. Получаю удовольствие, когда вижу, как молодое поколение увлечено этим направлением, что им это нравится.

- У Вас много изделий для женщин, а применим ли этностиль в мужском гардеробе?

- Угодить мужчинам пока мы не можем, у нас были сумки для ноутбуков и кросс боди (сумки почтальона). Кросс боди в наличии были буквально пару штук. Моему брату, проживающему за рубежом, эта сумка так понравилась, что я ее ему подарила. Через некоторое время брат сообщил, что мое изделие приглянулось его знакомому за рубежом, и он презентовал сумку ему. Сейчас мы планируем расширить наш ассортимент, у нас будет несколько моделей сумок для мужчин, а также кожаные браслеты с серебряной фурнитурой. Скажу, что мужчинам нравятся килимы с геометрическими узорами, я это связываю с хорошим аналитическим складом ума.

- Ваши изделия – это эксклюзивная продукция?

- Если честно, то я преследую цель создавать что-то эксклюзивное. Конечно, не могу сказать, что узор придумала я – нет, это национальный узор, но я их подаю иначе, применяю в качестве интересных деталей. Стараюсь делать эксклюзивные вещи, это относится к сумкам, каждое изделие – это авторская работа. Могу лишь повторить форму классической сумочки, но в любом случае, внесу в каждую что-то новое, изменю какую-то деталь. Знаете, однажды хотела повторить свой килим, который приобрели и увезли в Испанию, но, повторяя узор, я все равно привнесла новую деталь.

- Вюсала ханум, на Ваш взгляд, насколько важно прививать с детства любовь и расширять познания к декоративно-прикладному искусству Азербайджана?

- Я патриот своей страны. Когда вижу в детях проявление интереса к коврам, килимам, к нашему национальному достоянию - меня это сильно радует. Нравится, что уже с юных лет они ценят свою нацию, культуру, историю, традиции. И тогда, став старше, они всегда будут проявлять уважение, и пропагандировать свою культуру.

(Автор: Джани Бабаева )

Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Image
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова - Gallery Thumbnail
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