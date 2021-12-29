Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шахла Джафарова – молодая талантливая азербайджанская художница. Она рисует с детства, для нее изобразительное искусство это поиск, выход из рамок, осваивание новых техник, ей интересно пробовать новое, изучать, развиваться... Шахла Джафарова родилась в Гяндже, сейчас живет и работает в Казахстане. Наряду с тем, что Шахла Джафарова - талантливая художница, она еще и прекрасный учитель, который ценит своих учеников, старается максимально интересно подавать им информацию.

В беседе с Trend Life Шахла Джафарова рассказала о любви к живописи, которая зародилась в ней в юном возрасте, педагогической деятельности и силе просвещения, которую несет искусство.

- Шахла ханум, с чего начался Ваш путь в изобразительном искусстве? Расскажите, может, в семье были художники?

- Все началось с книг… Моя мама всегда любила читать, особенно зарубежную литературу. И с детства она меня заинтересовывала рассказами об Америке, а также о Франции и других странах, о культуре, искусстве, обычаях, царивших там. Она также много читала и детективные романы. Рассказы обо всех этих книгах развивали мое воображение, расширяли кругозор. Так что интерес во мне заложила мама. Ее папа, мой дед, был очень талантливым человеком. По профессии он был инженером, но создавал очень необычные композиции, у него были интересные идеи и красивые образы.

Я часто вспоминаю его рассказ. Дед много путешествовал и однажды отправился в Ленинград (сейчас - Санкт-Петербург). В период учебы в Азербайджане он подал документы в Академию художеств в Ленинграде, и на экзамене по выявлению способностей набрал очень высокий балл. После экзамена к нему подошел профессор, член приемной комиссии, сказав о том, что его ждут в Академии. Профессор поинтересовался, когда он сможет переехать. На это мой дед ответил, что хотел просто проверить свои способности у профессоров, узнать действительно ли у него есть талант. Он пришел на экзамен, ранее ни у кого не обучаясь. Когда дед рассказывал мне эту историю, во мне просыпалось желание связать свою жизнь с искусством.

Рисовать я начала с четырех лет, еще даже еще не посещая в школу. Мама покупала нам журналы с персонажами диснеевских мультфильмов. Я старалась перенести на бумагу журнальные рисунки, не упуская ни малейшей детали. А дед с детства направлял меня в моем стремлении.

- Помните свою первую работу, и где она сейчас?

- Первая моя работа называлась "Qaranlıq gecə" (Темная ночь). Я изобразила ночное небо, полное звезд, и луну. Помню, мама тогда еще спросила почему у меня луна не полумесяцем, а круглая… На что я ответила, что люблю луну, когда она полная, потому что она мне напоминает Вселенную. Уверена, что эта работа, как и другие написанные в то время, не сохранилась. Многие свои детские рисунки я раздарила, а некоторые наброски давно выброшены.

- Шахла ханум, расскажите, к каким темам обращаетесь в своем творчестве? Какой вид изобразительного искусства вам ближе?

- Мне интересно отображать человеческую душу, анатомию человека. Но, к сожалению, порой в обществе неоднозначно воспринимают произведения, на которых изображены человеческое тело, фигура… Тяжело быть человеком искусства, в искусстве не должно быть границ, и, к сожалению, многие в обществе этого не понимают. И на меня это обстоятельство давит…

В творчестве я никогда не ставлю себе ограничений – сегодня могу писать портреты масляными красками, а завтра возьму в руки карандаш. Считаю неправильным ограничиваться только одним конкретным направлением, например - кубизм, фовизм... Творческий человек всегда должен быть в поиске, развиваться, расширять границы, и привносить в этот мир что-то новое. Я тоже нахожусь в поиске, например, мне нравится писать картины пальцами, так я стараюсь почувствовать краски, их текстуру. Большинство моих работ – это живопись…

- Скажите, а насколько для вас важно пространство, где вы пишите картины? Обычно делаете это в мастерской?

- Для творческого человека очень важно пространство, где ему удобно и комфортно. Там, где ему неуютно, в месте, где он чувствует себя скованно, он никогда не сможет создать что-то новое. Так и для меня место, где я создаю, пишу картины - очень важно. Пять лет я преподавала в образовательном центре "Хазар", была руководителем детского объединения в детском доме в Гяндже, там у меня не было мастерской или комнаты, где я могла бы писать картины, но, несмотря на это, находила уголки, где мне комфортно. Сейчас планирую создать мастерскую в Гяндже. Безусловно, творческое пространство важно, но если есть вдохновение, то я могу сделать наброски, эскизы в любом месте. А вот работая с цветом, нужно спокойствие. Надеюсь, что у меня будет своя мастерская, где я буду вести "диалог" с красками.

- Шахла ханум, а были ли в вашей жизни моменты, когда возникало желание оставить живопись, и заняться совершено другим делом?

- Никогда не было, чтобы я думала отказаться от живописи. Да, есть мысли о других творческих проектах, но чтобы не заниматься живописью, педагогической деятельностью - мне такие мысли никогда не приходили. Изобразительное искусство дарит человеку только положительные эмоции. И если я являюсь представителем этого прекрасного искусства, что несет красоту, добрые чувства, то зачем мне отказываться от него. Изобразительное искусство есть во всем, это ведь не только картины на выставках, в галереях… Но, к сожалению, некоторые люди слишком узко мыслят. А ведь многие сферы нашей повседневной жизни связаны с искусством.

- Если не ошибаюсь, вы занимаетесь педагогической деятельностью, раскрываете секреты изобразительного искусства детям?

- Педагог – это такая профессия, представители которой должны быть наставниками, открывать этот мир своим ученикам. Например, от некоторых своих педагогов я не ощущала поддержки в своих устремлениях. Мне, наоборот, говорили, что у меня не получится, что темы и направления я выбираю не по возрасту. В такие моменты я очень переживала, но дала себе слово, что стану профессиональным портретистом.

Жизнь непредсказуема, я сама впоследствии стала педагогом. И тогда пообещала себе быть настоящим учителем, обучать не только изобразительному искусству, а говорить с учениками о философии, астрономии, о жизни, расширять их кругозор. Почему художественные произведения стоят так дорого? Эти произведения несут в себе информацию, просвещают. Считаю себя хорошим педагогом, уже 4 года работаю в Казахстане, ученики говорят, что такого педагога, как я, они больше нигде не найдут. Для меня это важные и ценные слова. Искусство нужно всем - и совсем юным, и представителям старшего поколения. Искусство учит эстетике, этике, культуре… И даже пусть эти дети в будущем не станут художниками, но они будут эрудированными, начитанными, осведомленными...

- Вы уже упоминали, что сейчас живете и работаете в Казахстане. Расскажите, с чем был связан переезд?

- В 2017 году я поступила в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави. Этот университет базируется в городе Туркестан. Так, в связи с учебой я переехала в Казахстан. Меня очень поддержало наше посольство в Казахстане, оказало содействие в реализации моего проекта. При его поддержке здесь была создана Art-gallery, где я даю уроки живописи. Деятельность нашей галереи направлена на укрепление и развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном в сфере культуры и искусства, организации выставок. У меня прекрасные ученики. На будущее много творческих планов и проектов, о которых планирую рассказать в ближайшее время (улыбается)…

(Автор: Джани Бабаева)