Ярослав Трифонов отмечает юбилей - от "зажигалки" в соцсетях до патриотизма: Я живу в любимом Азербайджане! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня популярный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов отмечает юбилей – 40 лет, сообщает Trend Life.

О Ярике, так называют его друзья, можно сказать множество прекрасных слов. Его появление на публике всегда добавляет яркие краски, эмоции и не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Прекрасный актер, очень добродушный и искренний человек, и главное – настоящий патриот Азербайджана. Неоднократно реализовывал патриотические проекты, а в период 44-дневной Отечественной войны в соцсетях вел активную пропаганду, посредством видеоматериалов донося до широкой общественности правду о Карабахской войне.

"Словами не передать все те эмоции, которые я испытываю, думая о Победе, ведь это самый счастливый день для каждого из нас – 8 ноября 2020 года. Мы – это русские, татары, лезгины, аварцы, талыши, аварцы, удины и другие народы многонационального Азербайджана, которые бок о бок на фронте и в тылу воевали с азербайджанцами за каждую пядь родной земли. Долг перед Родиной священен – эта истина! Каждый гражданин Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, очень любит и дорожит своей Родиной. Каждый из нас в дни 44-дневной войны с армянскими агрессорами старался на своем месте делать все для приближения этого счастливого дня Победы, которого мы ждали на протяжении почти 30 лет. Наша сила заключена в единстве всех национальностей и представителей религиозных конфессий. Вторая Карабахская Отечественная война стала символом этого единого кулака, разбившего врага. Вечная память шехидам! Вечная слава героям!"

Несмотря на то, что Ярослав родился в Грозном, всем сердцем и душою привязан к Азербайджану. В Баку живет с четырех лет.

"Мое детство прошло в Бадамдаре. Жил также в Говсанах и Забрате. Общался там с дворовыми парнями, так и выучил азербайджанский язык. Когда я был маленьким, бросал соседям шапку на Новруз байрам. Летом ездил на море, и сейчас езжу. Мне трудно жить без Каспийского моря. Я живу здесь с 1986 года, и для меня это город, который не спутаешь ни с одним другим на свете. Качеств, присущих азербайджанцам, я не встречал ни у одного другого народа. Азербайджанцы очень гуманный и доброжелательный народ. Азербайджанскому гостеприимству, доброму и уважительному отношению к другим народам, я считаю, нет аналогов. Азербайджанцы себя могут чем-то обделить, но гостя накормят, это просто потрясающая национальная черта характера. Каждый откроет тебе дверь среди ночи, поможет в беде, пустит переночевать. У нас хозяин уложит гостя спать на кровать, а сам ляжет на полу. Если кому-то вдруг на улице станет плохо, азербайджанец никогда не пройдет мимо. В метро, в автобусах молодежь уступает место пожилым людям, женщинам и детям. Если у тебя не оказалось с собой проездной карты, тебя по своей карте пропустит другой пассажир, а деньги не возьмет. Это прекрасно! Недавно в плей-офф Лиги конференций УЕФА произошел уникальный случай, когда игрок "Карабаха" забил "Марселю" рукой – судья не увидел этот момент и гол засчитал, но после обращения тренера нашего клуба Гурбана Гурбанова гол отменили. И хотя в этой принципиальной встрече "Карабах" проиграл, но клуб из Азербайджана заслужил уважение мировой спортивной общественности за проявление фэйр-плей. Нигде в мире не встретишь такое. Тридцать шесть лет своей жизни я прожил в Баку, который дорог моему сердцу - здесь живут мои друзья, есть любимая работа, всегда нахожу вдохновение.

В Азербайджане испокон веков высоки традиции мультикультурализма и толерантности.

"Я себя считаю русским азербайджанцем, а Баку – своей Родиной. Я живу в любимой стране, меня окружают лучшие люди на свете – азербайджанцы. Я не смогу без этого города, воздуха, пропитан этим менталитетом. Те, кто хотя бы раз был в Баку, навсегда увозят с собой невероятные впечатления о городе. Баку - это город, где слились история и современность, где узкие улочки и старинные здания граничат с небоскребами. Баку – это любовь! Любовь к вкусной еде, к добродушным людям, к потрясающей архитектуре, мелодичной музыке. Меня всегда воодушевляло отношение азербайджанцев к русскому языку, который здесь почитают и любят. Мы общаемся на русском языке, работаем на русском. В Азербайджане к русским всегда хорошо относились, и сегодня ничего не изменилось. Ни разу за все годы жизни здесь я не услышал в свой адрес ни одного плохого слова! Мы жили и живем, как одна семья. Вместе отмечаем праздники – и православные, и мусульманские, мы здесь никогда не делили друг друга на своих и чужих. Я создаю множество проектов на русском языке, которыми делюсь в соцсетях, и всегда эти проекты вызывают множество положительных отзывов даже от незнакомых мне людей".

Ярослав не гонится за званиями, не заводит знакомства только потому, что это "нужный человек", категорически не терпит фальши - ни в жизни, ни на сцене. Очень любит творчество. Как и в жизни, в соцсетях также активен, постоянно выкладывая юмористические видеоролики, а в период жёсткого карантинного режима, когда общественность и актеры остались без театральной сцены, показал, что и один в поле воин, реализовывав проект "Театр одного актера". Прекрасный чтец, а декларируемые им стихи известных авторов всегда вызывают яркие эмоции и западают в душу.

"Мой отец работал в Русском драматическом театре актером, а мама гримером. Я рос закулисным ребенком, и уже в 6 лет состоялся мой дебют в качестве актера. Официально работаю в театре уже с 16 лет. Театр и кино - это две сферы, которые занимают всю мою жизнь. Театр – как дом родной. Театр - это жизнь, прямой разговор со зрителем. Это завораживает! В последние годы часто приглашают в кино и сериалы. Но в то же время, сам я считаю, что пока что не сделал ничего особенного ни в кино, ни в театре. И если я заслужил зрительскую любовь, так это исключительно потому, что крайне серьезно отношусь к своей работе. На мой взгляд, погоня за званиями, возведённая в обязательную необходимость, сводит к чему-то мелочному существование актёрства в свете софитов. Уберите эти атавизмы и многое изменится. Мы разные и по внешности, и по сути. Для каждого из нас всегда найдётся его роль. Никогда не стоит завидовать, считать себя выше, выстраивать успех за счёт уничижения других – отбирать и убивать в себе искру таланта, вложенного в тебя Всевышним. А если говорить о творческих мечтах, то никогда не думал о том, чтобы сыграть какую-то конкретную роль. Все, что мне всегда хотелось – играть в качественных спектаклях с профессиональными режиссерами и актерами. Хочу больше играть классику! И любимому театру желаю процветания, всем коллегам здоровья и творческих успехов. Я счастлив, что работаю с такими прекрасными людьми. Буду и дальше трудиться во благо нашего театра и для своего любимого зрителя".

(Автор: Вугар Иманов)