Улыбка Королевы Елизаветы II... Сакит Мамедов рассказал об удивительных встречах и подаренных монарху картинах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный художник, кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов в интервью Trend Life рассказал об удивительных встречах с Королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.

Сакит Мамедов является единственным азербайджанским художником, кому посчастливилось встретиться с Королевой Елизаветой II, причем не раз, в рамках подведения итогов Королевского конного шоу в Виндзоре. Более того, художник преподнес для личной коллекции монарха свои картины, которые хранятся в Виндзорском замке.

"Меня, как и миллионы людей во всем мире, очень опечалила смерть Королевы Елизаветы II. Ушла целая эпоха, которая навсегда вписала свое имя в мировую историю. Она была потрясающей женщиной, очень эрудированной, элегантной, внимательной, доброжелательной, сильной женщиной и личностью, с которой было приятно общаться. Помню, когда я прогуливался по Виндзорскому дворцу и Королевскому музею, испытывал огромную гордость от того, что среди представленных там мировых шедевров ныне находятся и мои картины. И это не только мой успех, но и всего нашего национального искусства. В этой коллекции практически нет работ современных авторов, только классиков, и тем более большая честь, что среди этих шедевров картины азербайджанского художника, которые преподнесены от имени нашей страны. Невозможно передать мои чувства в связи с этим, так же, как и от встреч с Королевой Елизаветой II", - сказал мастер кисти.

Две первые встречи произошли в 2016 году. Во время одной из них художник преподнес Королеве Елизавете II в честь ее 90-летия картину "Джыдыр дюзю" (поле для скачек, горная равнина в Шуше), на которой изображены знаменитые карабахские скакуны.

"Эта картина была специально написана для Королевы Елизаветы II. Дело в том, что в 1956 году Королеве преподнесли карабахских скакунов в дар от СССР. На разговор по регламенту было отведено три минуты, но она затянулась на полчаса. На картине изображено празднество на древней земле Карабаха и как на Джыдыр дюзю играют в старинную игру човган. Королева тогда спросила меня "Это поло?". Я ответил, что это игра човган - традиционная верховая игра на карабахских конях, которая в Азербайджане является национальным видом спорта. И в 2013 году човган был внесен от Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бесспорно, большую роль в распространении и развитии игры в Европе и во всем мире сыграли англичане. Так, "привезенная" в Англию в XII веке игра човган становилась все более популярной, а введение новых правил способствовало быстрому распространению этой игры в Европе и Америке. Именно по инициативе англичан эта игра получила свое название - конное поло. На протяжении получаса я подробно рассказывал Королеве обо всех деталях этой картины, параллельно повествуя об истории и природе Карабаха, национальных костюмах, музыке и многом другом. Королева Елизавета II слушала с большим интересом. Эта картина настолько ей понравилась, что она поручила вывесить в одном из самых почетных мест Виндзорского замка", - отметил Сакит Мамедов.

Во второй раз художник преподнес монарху картину "Бахар гызы" (Девушка-Весна), отразившую один из символов древнего азербайджанского праздника Новруз, изобилие и расцвет природы. Во встрече приняли участие супруг Королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, внук королевы принц Гарри, герцог Сассекский и другие официальные лица. Это произошло в 2019 году.

"Королева узнала меня и встретила со словами "О, это Вы!". Мне было очень приятно, что такая личность, которая встречалась со столькими людьми, запомнила меня. Она одарила меня своей улыбкой, и, посмотрев произведение, сказала, что ей очень нравятся образы и краски на моих картинах. Мне было очень приятно! Это не просто честь, но и довольно редкий случай, потому что Королеве преподносилось множество различных произведений искусства, но почти никогда их не дарили сами художники. Мы опять беседовали вне регламента отведенного времени, очень тепло, как будто знали друг друга много лет. Королева очень внимательно, как и в прошлый раз, слушала, интересовалась деталями произведения – благородство, уважение к искусству были поистине королевскими. Я рассказал о символе праздника Новруз – Бахар гызы и о самом празднике, одном из самых любимых и веселых, вобравшем в себя традиционные ценности нашего народа на протяжении многовековой истории. Прощаясь, Королева сказала, что счастлива получить именно такой подарок. Эта картина была также помещена в музейную коллекцию Виндзорского замка. Стоит отметить, что не каждому художнику, даже именитым, с мировой славой, довелось встретиться и пообщаться с Королевой Елизаветой II. Это действительно была большая честь и гордость! И тем более, что это я представлял Азербайджан! Она очень любила Азербайджан, ей нравились наши карабахские скакуны, она с большим уважением относилась к нашему народу и истории. Никогда не забуду ее взгляд, наши встречи, ее улыбку и слова… Светлая память Великой Личности и настоящему ценителю искусства!" - сказал Сакит Мамедов.