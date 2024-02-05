Баку станет одним из центров мирового оперного искусства - народная артистка Фидан Гаджиева

БАКУ /Trend Life/ - С 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета. В интервью Trend Life Фидан Гаджиева рассказала о проекте, который станет значимым событием в культурной жизни страны.

"Проведение масштабного фестиваля станет большим музыкальным праздником для любителей классического искусства. В течение семи дней на различных концертных площадках будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов. Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства. Особо отмечу, что важнейшим станет предоставление юным и молодым исполнителям возможности разделить сцену с известными мастерами, дирижерами и музыкантами, в том числе из-за рубежа, с которыми будут совместные выступления, дуэты из оперных партий. Забота о подрастающем поколении, раскрытие и реализация их таланта является очень важным в проекте. Каждый из них будет отмечен международным сертификатом. Все эти факторы станут отличной мотивацией и стимулом для дальнейшего творческого развития. Более того, среди гостей будут зарубежные мастера, выступление перед которыми поможет молодежи показать себя, для нее откроются новые дороги и в будущем она заявит о себе на международной арене. В нашем фестивале нет возрастных ограничений, примут участие юные таланты от 6 до 16 лет и старше, среди которых будут представители моей вокальной школы, студенты Национальной консерватории и Бакинской музыкальной академии, учащиеся музыкальных школ Баку и регионов страны. Специально для этого будет проведен предварительный отбор как в столице, так и в других городах страны", - сказала Фидан Гаджиева.

Среди именитых гостей фестиваля всемирно известные дирижеры и композиторы, художественный руководитель и главный дирижер Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелия фон Керссенброк (Германия) и директор концертного центра Cemal Reşit Rey Мурат Джем Орхан (Турция), выдающийся оперный баритон, директор Национальной оперы Латвии Эгилс Силиньш и другие.

Из Азербайджана это – народные артисты Гюльназ Исмайлова, Самир Джафаров, Азер Зейналов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Фарид Алиев, Анар Шушалы, Фарида Мамедова, Антон Ферштандт, Джахангир Гурбанов, Илаха Эфендиева, Инара Бабаева, Афаг Аббасова, Турал Агасиев, лауреаты международных конкурсов Талех Яхъяев, Махир Тагизаде, Атеш Гараев, женский камерный оркестр MEZZO и другие.

Концертные программы будут представлены в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, в Зале камерной и органной музыки при Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха), Международном центре мугама, Музыкальной школе вокала Фидан Гаджиевой, в Гяндже и Нахчыване.

"На открытии фестиваля будет представлена премьера оперы Жоржа Бизе "Кармен" в современном жанре. Музыка останется классической, но декорации и костюмы будут современными, так как действие спектакля перенесено в наши дни. Очень оригинальная идея принадлежит всемирно известному оперному певцу, директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту Юсифу Эйвазову. Режиссер спектакля – Эльвин Мирзоев. В главных партиях я и Фарид Алиев, будет задействован детский хор. Не буду раскрывать все подробности, но это будет грандиозный спектакль. Один из дней фестиваля будет посвящен детскому оперному творчеству. Очень важно приобщать к классическому искусству с раннего возраста. С 1996 года я на профессиональной сцене, и с самых ранних лет, еще когда училась в музыкальной школе Бюльбюля, преподаватели нас постоянно водили в театр оперы и балета, где у меня и зародилась любовь к классическому искусству. Эта сфера очень благосклонно влияет на развитие человека, его воспитание, морально-нравственные и лидерские качества, формирует правильный музыкальный вкус, расширяет мировоззрение. Со своими воспитанниками принимаю участие в различных мероприятиях, они становятся лауреатами, затем пропагандируют вокальное искусство в своих школах – все это служит развитию. В Азербайджане очень талантливое подрастающее поколение и молодежь, и отрадно, что любовь к классическому искусству все больше находит отклик в их сердцах, они посвящают себя этой сфере. О наших талантах должны знать во всем мире! В рамках фестиваля также состоится выступление первого в истории Азербайджана женского камерного оркестра MEZZO, созданного мною в 2019 году. Один из значимых вечеров будет посвящен 90-летию педагога, профессора Гусейна Алиева, посвятившего более 50 лет искусству, взрастившего плеяду известных артистов. На фестивале, который завершится грандиозным гала-концертом, будут также проведены мастер-классы", - сказала Фидан Гаджиева.

Она отметила, что оперное искусство развивается уже более четырех столетий.

"На его пути не раз возникали различные сложности, менялись эпохи, эстетические установки, вкусы, вместе с ними менялась и опера. Но неизменным остается то, что классическая опера является самым эффективным искусством, охватывающим вечные ценности и одновременно воздействующим на все прекрасные чувства человека. Как никогда более, современная жизнь нуждается именно в таком искусстве.

Фестиваль будет проводиться раз в два года и в будущем хотелось бы реализации с нашими юными дарованиями международных проектов за рубежом. Новый директор театра оперы и балета Юсиф Эйвазов привнес новое дыхание в нашу сферу, и в Азербайджан будут приезжать именитые артисты, ставиться новые спектакли, реализовываться проекты. Уверена, что Баку станет одним из мировых центров оперного искусства", - добавила Фидан Гаджиева.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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