Не пишу ей, не звоню… - Диана Гаджиева о представительнице Азербайджана на "Евровидении-2018"

БАКУ /Trend Life/ - От души желаю Айсель Мамедовой удачи, потому что выступать на "Евровидении", представлять свою страну – это большая ответственность. Об этом сказала сегодня журналистам солистка группы "Dihaj", представительница Азербайджана на "Евровидении-2017" Диана Гаджиева.

"Могу сказать, что у нее получился такой специфический момент – она будет открывать конкурс. Я знакома с Айсель лично – она прекрасный джазовый музыкант, замечательная пианистка и вокалистка", - сказала Гаджиева.

Касаясь сценического номера представительницы Азербайджана, солистка группы "Dihaj" отметила, что самое главное не то, что другие думают о номере, а то, чтобы Айсель Мамедовой было комфортно в том амплуа, которое она сейчас на себя примерила.

"Надеюсь, ей комфортно. Я ей не пишу, не звоню, стараюсь ее не тревожить. Думаю, там и без меня хватает советов и комментариев", - подчеркнула она.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером.

Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

(Автор: Джани Бабаева)

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