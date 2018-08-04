Звездные пары на фестивале "ЖАРА-2018" в Баку (ФОТО)

4 августа 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ -Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

Многие звездные участники и гости фестиваля прилетели в столицу Азербайджана вместе со своими вторыми половинками, чтобы отдохнуть на берегу Каспийского моря, насладиться яркими концертными номерами, ну и, конечно, выступить вместе на сцене фестиваля.

Предлагаем читателям Trend Life посмотреть на звездные семейные пары, которые стали участниками и гостями фестиваля "ЖАРА-2018".

Влад Соколовский и Рита Дакота

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым

Рэпер Мот с супругой Марией Гураль

Валерия и Иосиф Пригожин

Сергей Кожевников с супругой Екатериной

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева


Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Денис Клявер и его супруга Ирина

(Автор: Джани Бабаева)

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