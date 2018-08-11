Настасья Самбурская в Баку: От Инстаграма до хулиганки (ВИДЕО, ФОТО)

11 августа 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Российская актриса, модель, певица, телеведущая Настасья Самбурская в рамках творческого вечера Любовь Успенской на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018" выступила с двумя композициями "Хулиганка" и "Старая", сообщает Trend Life.

Кстати, за месяц до приезда в Баку она совершенно исчезла из социальных сетей. А вернувшись, объяснила, что просто ставила социальный эксперимент. "Я хотела понять, насколько могу жить без Инстаграма. Ответ я получила – могу. Я должна вам сказать, жизнь - это то, что происходит вне страницы Инстаграма", - написала Самбурская. По мнению российских СМИ, Настасья Самбурская также прославилась как блогер своими публикациями в социальных сетях. Несмотря на то, что артистка часто эпатирует публику, выступая на грани фола, и многие резко критикуют ее за высказывания, у Настасьи около 10 миллионов подписчиков.

Даже в комментариях азербайджанским СМИ она отметилась интересными словами.

"В Баку была два года, после Нового года отдыхала здесь на протяжении недели. Город очень понравился, все красиво и уютно. Но мне кажется, что меня здесь не знают и не любят (смеется). Надеюсь после "ЖАРЫ" узнают. У меня немного жесткие песни "Хулиганка" и "Старая". Ну, что поделать? Жизнь такая (смеется). Старая хулиганка – это я", - отметила Настасья.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Как Цой отметил день рождения в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 16:46
Александр Маршал выступил в Баку с имплантом в позвоночнике (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15:54
Вахтанг Кикабидзе и София Нижарадзе: Обожаю Баку! (ФОТО)
Звёздный мир 10 августа 17:13
Юлия Ковальчук восхищена бакинской публикой и Ичери шехер (ФОТО)
Звёздный мир 10 августа 15:35
Баку захватил своим колоритом - российский рэпер ST (ФОТО)
Звёздный мир 9 августа 14:58
Азербайджанская кухня – самая лучшая на Кавказе – группа "Банд Эрос" (ФОТО)
Звёздный мир 9 августа 14:03
Лента новостей
Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 94 человек
Европа 18:41
Азербайджанская трейдинговая компания намерена значительно увеличить поставки СПГ в Пакистан (Эксклюзив)
Энергетика 18:36
В Египте предотвратили атаку террориста на христианский храм
Другие страны 18:23
Китайская компания завершила техобслуживание шинного завода в СЭЗ «Ангрен» в Узбекистане
Бизнес 18:01
Для реализации Конвенции по Каспию предложили создать спецгруппу
Казахстан 17:59
Организация соревнований в Национальной арене гимнастики находится на высшем уровне – зрительница
Общество 17:59
Планируется увеличить объёмы экспорта переработанной продукции в Костанайской области Казахстана
Бизнес 17:58
Товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 70%
Бизнес 17:51
Стороны договорились о взаимодействии на Каспии - МИД Казахстана
Казахстан 17:49