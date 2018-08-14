Горячее желание Глюкозы вернуться в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

14 августа 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Спасибо вам большое, Эмин Агаларов и Сергей Кожевников, за организацию такого масштабного праздника Музыки. Увозим с собой море позитива, приятных воспоминаний и горячее желание вернуться в Баку вновь", - написала на своей странице İnstagram участница Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018" российская поп-певица, актриса и телеведущая Глюкоза (Глюк’oZa, Наталья Чистякова-Ионова), сообщает Trend Life.

Ранее в интервью Trend Life Глюкоза отметила потрясающую атмосферу фестиваля, красоту Баку, традиционное гостеприимство азербайджанцев и богатство национальной кухни. Певица также приняла участие в съемках фильма "Жара в Баку".

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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