Cимвол верности и бесконечной любви - cвадьба телеведущего Турала Оруджова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь человека наполнена множеством событий, но, все же, есть два, которые являются определяющими в судьбе – это свадьба и рождение детей. Ведь, когда они происходят, жизнь кардинально меняется, впереди счастье, любовь, понимание, забота, семейный уют и наслаждение каждой ночью и утром, наполненность и осмысленность каждого дня.

Свадьба - символ верности и бесконечной любви, нашедших друг друга двух душ, когда молодожены стремятся отразить всю значимость этого события для них. Ведь именно в этот день они дают друг другу обет быть вечно неразделимыми.

Так произошло и в жизни 32-летнего телеведущего AzTV Турала Оруджова и 28-летней журналистки Гюльгюн Заидли, сообщает Trend Life. Они познакомились год назад, но это не была любовь с первого взгляда, стали общаться и встречаться, и поняли, что они и есть те родственные души, которым предопределено быть вместе. Понимающие друг друга с полуслова, вместе интересно проводящие время и даже с одинаковыми увлечениями в жизни. И все это плавно, а главное - искренне переросло в яркое чувство любви.

Среди гостей праздничного вечера были коллеги, исполнители – Мурад Ариф, Самира Аллахверди, Азер Сулейманлы, Кенуль Арифгызы, Вюсаля Эйюбгызы и другие, которые поздравляли молодоженов с этим замечательным днем, желали долгих лет жизни, детей, счастья и процветания.

(Автор: Вугар Иманов)

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