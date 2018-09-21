Фаик Агаев стал … мойщиком машин (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда-то мужчины выполняли в основном только тяжелую физическую работу, которая была не под силу представительницам прекрасного пола. Сегодня ситуация в мире изменилась, появилось очень много мужских профессий, которые не связаны со стройкой, ремонтами, сантехникой, электрикой. Говорят, не нужно выбирать профессию из-за денег, лучше выбирать по любви, а также из-за денег. Хотя в большинстве стран царит равенство полов, все же есть мужские и женские профессии. Не исключено, что сегодня вы встретите мужчину-стилиста, повара, дизайнера, парикмахера, визажиста. Как гласит азербайджанская пословица, для мужчин любая работа не постыдна, главное – обеспечить семью.

Это было лирическое вступление к новому клипу народного артиста Азербайджана Фаика Агаев "Gözüm dəyməsin sənə" (Как бы не сглазить тебя), тизер которого представлен в соцсетях. Непонятно, какое отношение имеет название клипа к новой работе, в которой снялись звезды эстрады и кино, а Фаик предстал в образе мойщика машин? Об этом мы узнаем после презентации, которая состоится в ближайшее время...

Автор слов - Джавид Шахбазбеков, музыки – Nadir Nağdpul, режиссер – Наиль Наибоглу, сценарий – Алекс Анищенко, цветовая коррекция – Эмин Мурадов и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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