Турецкая мега-звезда Сибель Джан в Баку: концерт, ковры, современное искусство (ФОТО)

12 марта 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку побывала известная турецкая турецкая певица, танцовщица и киноактриса Сибель Джан со своим сыном Энгинджан Уралом, сообщает Trend Life. В рамках двухдневного визита, организованного Liatris Holding, турецкая мега-звезда выступила с концертом и побывала в различных местах Баку.

Визит начался с посещения и возложения цветов на Аллее шехидов и к Мемориалу турецким воинам, а также паломничества в Святилище Мирмовсум Аги. Далее она посетила Азербайджанский музей ковра, где директор музея, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова ознакомила с ценными экспонатами и историей национального ковроткачества. Сибель Джан также приняла участие в процессе ткания ковров. Гости из Турции побывали в Центре современного искусства YARAT.

Кульминацией визита стала сольная концертная программа, прошедшая с большим успехом и при аншлаге в Бакинском конгресс центре. Сибель Джан поздравила с Международным женским днем 8 марта и предстоящим праздником Новруз, который также широко отмечается в Турции. На вечере прозвучали хиты и новые композиции певицы, среди которых были “Senden başka kimsem yok”, “Kuyu”, “Beş dakika”, “Berivanım”, “Padişah” и т.д. В концертной программе были также исполнены азербайджанские композиции – Алекпера Тагиева “Sən gəlməz oldun” и Али Салими “Ayrılıq”, которую представила в дуэте со своим воспитанником телепроекта “O səs Türkiyə” Мехманом Тагиевым.

"Все знают, что Азербайджан для меня как дом родной, мы братские страны и народы, всегда поддерживали и будем помогать друг другу. Нас объединяет история, культура, религия, язык, вековые связи. Вместе – мы сила! Вместе – мы одна семья!", - сказала Сибель Джан, выразив благодарность руководителю Liatris Holding Рухи Алиевой за организацию визита и поздравив ее с днем рождения, подчеркнув красоту Баку и гостеприимство.

На протяжении всего вечера Сибель Джан тепло общалась со зрителями, которые одаривала ее овациями и цветами.

(Автор: Вугар Иманов)

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