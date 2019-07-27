Баку – один на миллион для шведского певца Боссона (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" стал известный шведский певец и композитор Боссон (Bоsson, настоящее имя Стаффан Ульссон), который приобрел широкую популярность после выхода песни «One in a Million», заглавного трека фильма «Мисс Конгениальность», сообщает Trend Life. Певец впервые приехал в Баку.

«Баку настолько покорил меня, что очень хотел вновь вернуться в эту прекрасную атмосферу, выступить с концертом или просто погулять по городу. Поэтому хочу выразить признательность Эмину Агаларову за это приглашение. Он сделал фантастический фестиваль, где много артистов из разных стран, а международный размах просто поражает», - сказал певец.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлов и группы «Любэ». Сегодня праздничный вечер станет днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, и пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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