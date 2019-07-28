Из Баку хочется забрать кусочек лета – группа Hi-Fi

БАКУ /Trend Life/ - Баку – город действительно красивый, гостеприимный, хлебосольный и радушный, об этом Trend Life сказали участники группы Hi-Fi - Митя Фомин, Тимофей Пронькин, Оксана Олешко и Марина Дрождина, выступившие на фестивале «ЖАРА».

«Хочется из Баку забрать с собой кусочек лета, неба и моря, чтобы у нас это было в Москве. Мы хотим еще раз к вам приехать с большим концертом, так что ждем приглашения», - сказали они.

Участники музыкального коллектива признались, что у них наступил новый виток в творчестве.

«Дело в том, что в прошлом году группе исполнилось 20 лет, ради этого юбилея мы объединились в золотом составе - гастролируем, поем наши известные и новые песни. У нас новый виток в совместном творчестве», - добавили участники Hi-Fi.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», 27 июля стал днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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