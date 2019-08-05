Первый канал России начинает трансляции фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку

5 августа 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России начинает трансляции международного фестиваля "ЖАРА 2019", прошедшего в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Первая трансляция состоится в пятницу, 9 августа, в 21.30 по московскому времени.

"Первый канал представляет трансляции из Баку с Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", который ежегодно проходит на солнечном побережье Каспийского моря.

"ЖАРА" - это зажигательные концерты, окрашенные в неповторимые краски заката! Ведущей гала-концерта открытия фестиваля станет Яна Чурикова. На сцену поднимутся: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Burito, Ани Лорак, Zivert, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Artik & Asti, Emin и Сергей Лазарев", - отмечено на сайте.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стало днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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