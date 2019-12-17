Веселая премьера по-азербайджански! Как хит Эмина Агаларова превратился в "семь/восьмых" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Молодой азербайджанский певец Сабир Ахмедов презентовал в социальной сети новый проект - клип на известную композицию STILL народного артиста Азербайджана, известного певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend Life.

Благодаря авторской аранжировке Сабира Ахмедова в ритме "семь/восьмых" и написанному им же тексту одного куплета и припева на русском языке, песня получила совершенно иное, новое оригинальное звучание.

Напомним, что STILL является заглавным треком первого, одноименного альбома EMINa, вышедшего в 2006 году. Слова и музыку артист сочинил сам: в одночасье песня побила все рекорды в сердцах многочисленных фанатов. Многие называют эту песню культовой, считая, что именно с нее начался отсчет в творческой карьере Эмина Агаларова.

Клип Сабира Ахмедова, снятый в шутливой, гротескной даже манере примечателен помимо хорошей актерской и операторской работы тем, что в одной из ролей снялся сам EMIN. И хотя по сценарию народный артист задействован в клипе эпизодически, фактически это одна из главных ролей в клипе.

В самом начале клипа закадрового звучит песня STILL в исполнении EMINa, которую Сабир Ахмедов по сценарию должен исполнить на банкете в ресторане, куда он направляется со своими музыкантами. В разгар торжества к ресторану на мотоцикле подъезжает EMIN, и, прислушиваясь к доносящимся из ресторана нотам, произносит фразу: "Какая знакомая мелодия…".

"Это была непростая задача - создать кавер на легендарную композицию STILL. Идея родилась с подачи Эмина, который трепетно относится к азербайджанской музыке, очень любит ее. Мы решили придать одной из его самых известных и любимых поклонниками песне национальный колорит, записав ее в ритме "семь/восьмых". Абсолютно всё - от аранжировки, русского текста и сценария я придумал сам и постарался придать всему этому шутливый, ненавязчивый оттенок. Это даже не столько кавер в привычном понимании - это STİLL на бакинский манер. И я очень надеюсь - не хочу загадывать и заранее раскрывать все карты, что проект этот получит продолжение в ближайшее время", - говорит Сабир Ахмедов о новой работе.

Отметим только, что EMIN впервые принял участие в съёмках клипа другого исполнителя.

(Автор: Джани Бабаева)

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